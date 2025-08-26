Son Mühür- İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir vatandaş, 3. kattaki merdivenlerden aşağı atlamaya çalıştı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son anda önlendi.

Olay adliye koridorunda yaşandı

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, 3. kattaki merdiven boşluğuna yönelerek kendini aşağı bırakmak istedi.

Güvenlik güçleri anında müdahale etti

Çevrede bulunan güvenlik görevlileri, şahsı fark ederek hızla müdahale etti. Görevlilerin çabası sonucu kişi etkisiz hale getirildi ve olası bir faciaya engel olundu.

Gözaltına alındı

Olayın ardından şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Vatandaşın adliyedeki bulunma sebebi ve intihar girişimine dair ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, adliyede kısa süreli bir panik havası oluştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin gerekli kontrolleri yaptığı öğrenildi.