Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Erzincan'daki kura çekimi, projenin en heyecanlı aşamalarından birini oluşturuyor. Peki TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta başlayacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak?

TOKİ Erzincan kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Erzincan 1.760 konut kura çekimi 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar iki farklı kanal üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. Proje kapsamında uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla konutlar vatandaşlara sunuluyor. Erzincan'daki 1.760 konut da bu proje dahilinde inşa edildi.

TOKİ nedir, ne zaman kuruldu?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ, 1984 yılında kurulan ve Türkiye'nin konut politikalarını yürüten kamu kurumudur. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan bu yana milyonlarca konut üreten TOKİ, sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Deprem bölgelerinde kalıcı konut üretimi de dahil olmak üzere pek çok alanda aktif rol üstlenen kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.