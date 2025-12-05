Operasyon, 4 Aralık sabahı saat 07.15'te başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda, üç spikerin evlerinde arama yapıldı. Soruşturma, ünlüler arasında uyuşturucu kullanımını ve yayılmasını hedef alan ikinci dalga operasyon olarak nitelendiriliyor. Jandarma kaynakları, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ve birden fazla şüphelinin dahil olduğunu açıklıyor. Gözaltına alınan Meltem Acet'in de aralarında bulunduğu spikerlerin ifadeleri alınırken, evlerinde delil aramaları tamamlandı. Operasyonun, daha önce benzer suçlamalarla gündeme gelen ünlü çevrelerdeki bağlantıları ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtiliyor.

Medya kulislerinde, bu gözaltıların medya sektörüne sıçramasıyla sektörde tedirginlik yaşandığı gözlemleniyor. İsimlerin ekranlardaki profesyonel imajı, olayın kamuoyunda yarattığı şaşkınlığı artırdı. Adli makamlar, soruşturmanın gizliliği nedeniyle ek detay vermiyor, ancak yakında yeni gelişmelerin olabileceği sinyali veriyor.

Meltem Acet Kimdir?

Meltem Acet, ekonomi gazeteciliği ve televizyon sunuculuğuyla tanınan deneyimli bir medya profesyoneli. 1 Eylül 1982'de Ankara'da doğan Acet, akademisyen bir anne babanın kızı olarak büyüdü. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme MBA'sını tamamladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Kariyerine finans sektöründe başlayan Acet, İngiltere ve ABD'de çeşitli şirketlerde çalıştı.

Medya yolculuğuna 2005'te Bloomberg HT'de ekonomi muhabiri olarak adım attı. Ardından Show TV, A Haber, Teve2, Artı 1 TV ve TGRT Haber gibi kanallarda ekonomi programları hazırladı ve sundu. "Paranın Nabzı" ve "Sıradışı" gibi programlarla izleyici kitlesini genişletti. Habertürk'te hafta sonu ana haber bültenini sunarken tanınırlığını artırdı. 2024-2025 sezonunda Ekol TV'de ana haber spikeri olarak görev yaptı. Acet, 2005'te evlendiği Onat Acet'ten 2019'da ayrıldı ve bu evlilikten Ela adlı bir kızı var. Hayvansever kimliğiyle de biliniyor; sahipsiz ve engelli hayvanlara destek veriyor.

Ela Rumeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu'nun Profilleri

Ela Rumeysa Cebeci, Show TV'nin haber spikeri olarak ekranlara çıkıyor. Medya kariyerinde haber sunuculuğuyla öne çıkan Cebeci, profesyonel yayıncılık eğitimi aldı ve ulusal kanallarda uzun yıllar çalıştı. Hande Sarıoğlu ise Beyaz TV Ana Haber'in sunucusu. Ankara doğumlu Sarıoğlu, haber programlarında tarafsız ve akıcı üslubuyla dikkat çekiyor. Her iki isim de, Meltem Acet gibi, ekonomi ve genel haber yayıncılığında deneyimli.

Bu gözaltılar, üç spikerin de medya sektöründeki konumlarını sarsacak nitelikte. Cebeci ve Sarıoğlu'nun kariyerleri, ulusal haber bültenlerindeki rolleriyle sınırlı kalmayıp, sosyal sorumluluk projelerine de uzanıyor. Operasyonun, bu isimlerin profesyonel çevrelerini nasıl etkileyeceği, adli sürecin ilerleyişine bağlı.

Adli Süreç ve Kamuoyundaki Yansımalar

Gözaltındaki spikerlerin ifadeleri İstanbul Adliyesi'nde alınıyor. Savcılık, delillerin incelenmesiyle soruşturmayı genişletme ihtimalini değerlendiriyor. Başka şüphelilerin de dosyaya eklendiği, ancak isimlerin açıklanmadığı öğrenildi. Hukuki kaynaklar, suçlamaların uyuşturucu kullanımı ve teşviki odaklı olduğunu vurguluyor.

Kamuoyunda olay, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. X platformunda binlerce paylaşım yapılırken, medya etiği ve ünlülerin özel hayatı tartışmaları alevlendi. Sektör temsilcileri, soruşturmanın şeffaf ilerlemesini bekliyor. Adli makamlar, sürecin tamamlanmasıyla resmi açıklama yapacak.

Bu gelişme, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Medya dünyasının tanınmış yüzlerinin dahil olması, olayın boyutunu artırıyor ve benzer soruşturmaların artabileceğini işaret ediyor. Kamu vicdanı, adaletin hızlı tecellisini umut ediyor.