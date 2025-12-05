Soruşturma, istihbarat üzerine koordine edildi. Jandarma, İstanbul'un çeşitli semtlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların ifadeleri alınıyor; savcılık detayları gizli tutuyor. Operasyon, uyuşturucu ağlarını hedef aldı ve başka şüphelilerin de yakalandığı belirtildi. Cebeci, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete sevk edildi.

Ela Rumeysa Cebeci Kimdir

Ela Rumeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Medya sektöründe spikerlik, oyunculuk ve akademisyenlik yapan çok yönlü bir isim olarak tanınıyor. Kariyerine 2011'de İstanbul FM'de radyo programcılığı yaparak başladı. TRT 1'de muhabirlik görevi üstlendi ve ardından TV100 ile Habertürk TV'de spikerlik yaptı.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisansı tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler masterı yaptı. Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Oyunculukta Kanıt, Şevkat Yerimdar dizileri ile Fetih 1453 filminde rol aldı.

Sosyal medyada aktif bir profil çiziyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi var. Bekar olduğu biliniyor. 1.72 boyunda ve zarif duruşuyla ekranlarda dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca hem haber hem eğlence programlarında yer aldı.

Ela Rumeysa Cebeci Neden Gözaltına Alındı

Ela Rumeysa Cebeci, jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, ünlülere yönelik ikinci dalga soruşturma olarak tanımlandı. İddialar, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretiyle ilgili. Cebeci'nin evinde arama sırasında delillere el konuldu.

Gözaltı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edildi. Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ile birlikte yakalandı. Hande Sarıoğlu Ankara'dan İstanbul'a getirildi. Soruşturma kapsamında başka isimlerin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Savcılık, operasyonun istihbarata dayandığını doğruladı.

Cebeci'nin gözaltı süreci sabah erken saatlerde başladı. Sağlık kontrolünden sonra emniyet sorgusu yapılıyor. Detaylar, ifadelerin ardından netleşecek. Operasyon, medya camiasında şok etkisi yarattı.

Uyuşturucu Operasyonunun Kapsamı

Operasyon, İstanbul'un farklı semtlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Jandarma, uyuşturucu ağlarını çökertmek için istihbarat topladı. Gözaltına alınanların sayısı resmi olarak açıklanmadı; ancak en az üç medya ismi öne çıkıyor.

Soruşturma, uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam ediyor. Deliller arasında maddi unsurlar ve iletişim kayıtları yer alıyor. Savcılık, ek gözaltılar için çalışmalar yürütüyor. Operasyon, son aylardaki benzer baskınların devamı niteliğinde.

Medya sektöründeki bu gelişme, kamuoyunda yankı buldu. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Jandarma, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti. Soruşturma detayları, resmi açıklamalarla paylaşılacak.