İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarını aydınlatmak için ikinci dalga operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 16 ilde eş zamanlı baskınlarla 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 35'i yakalandı. Aralarında Süper Lig futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, eski hakem Ahmet Çakar, kulüp yöneticileri ile antrenörler bulunuyor. Soruşturma, kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuları, maç sonuçlarını etkileme girişimlerini ve şüpheli mali işlemleri kapsıyor.

Operasyon, MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden gelen veriler ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13 Kasım kararlarıyla desteklendi. Gözaltına alınanlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçlamasıyla emniyete çıkarıldı. Beş şüpheli yurtdışında tespit edildi, altı kişi için arama sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın yargı tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Futbolcular

Soruşturmada kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen 27 futbolcu gözaltı listesinde yer aldı. Bu isimler arasında Galatasaray'ın stoperi Metehan Baltacı öne çıkıyor; Baltacı, daha önce PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası almıştı. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerine erişim sağladığı iddiasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan futbolcuların kulüpleri çeşitlilik gösteriyor; Süper Lig'den alt liglere uzanıyor. Liste, Kayserispor'dan Abdulsamet Burak, Sakaryaspor'dan Abdurrahman Bayram ve Arda Türken, Sivasspor'dan Ahmet Abdullah Çakmak, Konyaspor'dan Alassane Ndao, Amedspor'dan Bartu Kaya ve Uğur Adem Gezer, Hatayspor'dan Cengiz Demir, Pendikspor'dan Emircan Çiçek, Boluspor'dan Ensar Bilir ve İsmail Kalburcu, Çorumspor'dan Eren Karadağ, Serikspor'dan Erhan Çelenk, Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor'dan Kadir Kaan Yurdakul ve Samet Karabatak, Fatih Karagümrükspor'dan Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor'dan Muhammed Furkan Özhan, Amedspor'dan Oktay Aydın, Boluspor'dan Orkun Özdemir, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu, Bandırmaspor'dan Tolga Kalender, Sakaryaspor'dan Yunus Emre Tekoğul, Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, Adanademirspor'dan Yücel Gürol ile Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ı içeriyor. Bu futbolcuların ifadeleri emniyette alınıyor.

Futbolcuların çoğu alt liglerde oynuyor; Süper Lig temsilcileri sınırlı kaldı. Tespitler, bahis sitelerinin kayıtlarıyla doğrulandı. Operasyon, saha içi manipülasyonları da mercek altına aldı.

Gözaltı Listesinde Kulüp Yöneticileri ve Antrenörler

Maç sonuçlarını etkileme iddiaları, kulüp yöneticilerini ve antrenörleri hedef aldı. 28 Nisan'da Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili beş kişi yakalandı; Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile iki antrenör Gürhan Sönmez ve Volkan Erten bu kapsama girdi. 24 Aralık'taki Ümraniyespor-Giresunspor karşılaşmasında ise bir futbolcu dahil altı kişi gözaltına alındı; Ümraniyespor'dan Murat Sönmez, Ümit Kaya, Koray Şanlı, Cenk Sarıtaş ile Vanspor'dan Faruk Can Genç ve Gamze Neli Kaya yakalandı.

Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, şüpheli banka işlemleri nedeniyle listede. Antalyaspor Kulübü Yöneticisi Emrah Çelik ile Adanademirspor Başkanvekili Metin Korkmaz da gözaltına alındı. Bu isimler, finansal akışların incelenmesiyle belirlendi. Yöneticilerin kulüp bağlantıları, soruşturmanın odak noktalarından biri oldu.

Operasyon, alt lig maçlarındaki anlaşmaları aydınlatmayı amaçlıyor. Yakalananların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı; deliller el konuldu.

Bahis Soruşturmasında Hakemler ve Diğer Şüpheliler

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar, banka hesaplarındaki hareketler nedeniyle gözaltına alındı. Çakar, sağlık kontrolünde muhabirlere "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük de şüpheli işlemlerle ilişkilendirildi. Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi olarak Ersen Dikmen yakalandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim'de 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu açıklamıştı; bu ihbar soruşturmayı tetikledi. İlk dalgada 21 şüpheliye işlem yapılmış, sekiz kişi tutuklanmıştı. PFDK, 149 hakeme ceza vermiş, 1024 futbolcuyu sevk etmişti.

Soruşturma, UEFA ve FIFA kurallarını da gündeme getiriyor. Gözaltındakiler adliyeye sevk ediliyor; süreç devam ediyor. Spor camiası, gelişmeleri yakından izliyor.