Son Mühür- 5 Aralık 2025 tarihinde çok sayıda kullanıcı, farklı internet sitesi ve mobil uygulamalara erişemediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Birçok platformda benzer hataların görülmesi, kesintinin bireysel cihaz veya bağlantı kaynaklı olmadığını ortaya koydu.

Şikayetler artınca gözler Cloudflare’e çevrildi

Kullanıcı raporlarına göre LinkedIn ve Canva başta olmak üzere pek çok popüler platforma erişim sırasında “500 Internal Server Error” uyarısı görüntülendi. İddialar, sorunun küresel trafiği yönlendiren Cloudflare altyapısındaki arızadan kaynaklandığını gösteriyor.

“500 Internal Server Error” hatası ne anlama geliyor?

“500 Internal Server Error” kodu, web sitesinin sunucusunda beklenmeyen bir teknik problem yaşandığını ifade eden genel bir HTTP hata mesajıdır. Bu hata: Sorunun kullanıcıdan değil, sunucu tarafındaki altyapıdan kaynaklandığını, Sunucunun isteği aldığını ancak işleyemediğini, Problemin hatalı kodlama, yanlış yapılandırma veya aşırı trafik gibi nedenlerden biri olabileceğini gösterir. Bu tür hatalarda kullanıcıların cihaz veya internet bağlantısı kaynaklı bir sorun bulunmaz.

“Hizmetlerde sorun tespit edildi”

Cloudflare’ın resmi Status sayfasında yapılan açıklamada şirket, Dashboard ve API servislerinde sorun yaşandığını doğruladı. Açıklamada:

İsteklerin başarısız olabileceği,

Bazı hizmetlerin hata verebileceği,

Sorunun kaynağının incelendiği

bilgileri paylaşıldı.

Cloudflare, kısa süre sonra bir düzeltme uygulandığını ve etkilerin azalmaya başladığını duyurdu. Şirket, sistemin tamamen normale dönmesi için izlemelerin sürdüğünü belirtti.

Kesintinin kısa sürede giderilmesi bekleniyor

İnternet altyapısının kritik parçalarından biri olan Cloudflare’da yaşanan bu tür sorunlar, dünya çapında birçok siteyi aynı anda etkileyebiliyor. Mevcut arızanın da kısa sürede tamamen giderilmesi bekleniyor.

Kullanıcıların hataları almaya devam etmesi durumunda sorunun geçici olduğunu göz önünde bulundurarak beklemeleri tavsiye ediliyor.