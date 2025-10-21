Son Mühür- Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Kısa bir süre önce Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini noktalayan Bürsin’in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddiaya göre başarılı oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdı.

Gözlerden uzak bir birliktelik

Takvim'in haberine göre; Bürsin ve Yağcıoğlu bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. İkilinin yakın çevresi, aralarındaki bağın oldukça güçlü olduğunu ve birbirlerine çok aşık olduklarını dile getiriyor.

Kerem Bürsin, set yoğunluğuna rağmen zaman ayırıyor

Şu sıralar “Çarpıntı” adlı dizide Aras karakterini canlandıran Kerem Bürsin, yoğun set temposuna rağmen Selin Yağcıoğlu’na zaman ayırmak için özel çaba harcıyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Bürsin’in sık sık sevgilisiyle vakit geçirmek için set aralarında şehir dışına çıktığını belirtiyor.

İlişkilerini gizli tutuyorlar

Ünlü çiftin, ilişkilerini şimdilik kamuoyundan gizli tutmayı tercih ettiği öne sürüldü. Bürsin’in geçmişte Melisa Tapan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyi de uzun süre medyadan uzak tutmayı başardığı biliniyor. Yeni ilişkisini de aynı şekilde mahremiyet içinde sürdürmek istediği ifade ediliyor.

Sosyal medya sessizliği dikkat çekti

Her iki isim de sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınıyor. Ancak takipçileri, Bürsin ve Yağcıoğlu’nun benzer mekanlarda çekilen gönderilerini fark ederek ilişki iddialarını güçlendiren detaylara dikkat çekti.