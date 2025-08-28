Melis İşiten, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınmış isimlerinden biri olarak hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul doğumlu olan İşiten, özellikle eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliği ve kızları Ada ile sıkça gündeme geliyor. Ayrıca, 2022’de geçirdiği trafik kazası ve “Zaten Şov” gibi projeleriyle adından söz ettiriyor. Peki, Melis İşiten kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve ailesi kimlerden oluşuyor? İşte hayatı, kariyeri ve kişisel detaylarına dair kapsamlı bilgiler.

Melis İşiten Kimdir?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989’da İstanbul’da doğdu ve 28 Ağustos 2025 itibarıyla 36 yaşında. Aslen İstanbullu olan İşiten, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluğunda ailesinin Kaş’taki otelinde animasyon ekibiyle vakit geçirerek sahneye olan ilgisini keşfetti. Eğitimine paralel olarak oyuncu koçu İpek Bilgin’den özel dersler aldı ve tiyatro sahnesinde deneyim kazandı. İşiten, hem oyunculuk hem de sunuculuk kariyeriyle tanınıyor.

Kariyeri ve Başarıları

Melis İşiten, profesyonel oyunculuğa 2014’te “Reaksiyon” dizisindeki Fatoş karakteriyle başladı. Aynı yıl “Yedi Güzel Adam”da konuk oyuncu olarak yer aldı. “Vatanım Sensin” (2018) ve “Maraşlı” (2021) gibi dizilerde rol aldı. Sinema kariyerinde ise 2019’da “Aslı Gibidir” filminde oynadı. İşiten, tiyatro sahnelerinde de aktif; “Blok3” gibi projelerde yer aldı. Ayrıca, “Hikayemi Ben Seçtim” adlı bir kitap yazarak 13 farklı kadının hikayesini anlattı. Günümüzde YouTube’daki “Melis İşiten ile Zaten Şov” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Ailesi ve Özel Hayatı

Melis İşiten’in annesinin adı Yasemin İşiten, babasının adı ise Okan İşiten. Aile kökenine dair detaylı bilgi bulunmamakla birlikte, varlıklı bir aileden geldiği yönünde söylentiler olsa da bu doğrulanmadı. 2014’te oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen İşiten’in 2016’da Ada adında bir kızı oldu. Çift, 2019’da boşandı, ancak dostane bir ilişki sürdürüyor. İşiten, sosyal medyada @melisisiten hesabıyla aktif ve kızıyla paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 2022’de Amasya’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı, ancak hayati tehlikesi bulunmadı.

Amasya’daki Trafik Kazası

Melis İşiten, 21 Kasım 2022’de Amasya’da “Baş Belası” tiyatro oyunu için turneye giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti, İşiten ise tedavi sonrası iyileşti. Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu, kazadan sonra “Melis’in durumu iyi, hayati tehlikesi yok” açıklaması yaptı. Bu olay, İşiten’in kamuoyunda daha fazla konuşulmasına neden oldu.