Eskişehir’in sevilen eczacılarından Hacer Aksoy Işık’ın vefat haberi, 28 Ağustos 2025 tarihinde şehirde ve eczacılık camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Işık, mesleki başarıları ve yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, sevenlerini derinden etkilerken, ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Hacer Aksoy Işık kimdir, nerelidir ve neden öldü? İşte hayatı ve vefatına dair detaylı bilgiler.

Hacer Aksoy Işık Kimdir?

Hacer Aksoy Işık, Eskişehir’de eczacılık mesleğini icra eden bir profesyoneldi. Doğum tarihi ve yeri hakkında kamuoyuna yansıyan kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, genç yaşta olduğu biliniyor. Işık, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif rol aldı ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Aynı zamanda 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Haysiyet Divanı Üyesi olarak mesleki etik ve değerlerin korunması için çalıştı. Eşi, Özver Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü Eczacı İnan Özver Işık’tır.

Mesleki Kariyeri ve Toplumsal Katkıları

Hacer Aksoy Işık, Eskişehir’deki Toprak Eczanesi’nde mesul müdür olarak görev yaptı ve eczacılık camiasında sevilen bir isim oldu. TÜKD bünyesindeki çalışmalarıyla kadınların eğitimine ve toplumsal gelişimine destek verdi. Mesleki sorumluluklarının yanı sıra, yardımsever ve güler yüzlü kişiliğiyle çevresinde olumlu bir iz bıraktı. Eczacı Odası’ndaki görevi, mesleki standartların korunmasında önemli bir rol üstlenmesini sağladı.

Vefat Nedeni

Hacer Aksoy Işık, 28 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ancak, vefatına ilişkin resmi bir ölüm nedeni açıklanmadı. Ani ölümü, Eskişehir’de ve eczacılık camiasında şok etkisi yarattı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel gönüllü kız kardeşimiz Hacer Aksoy’un iyilik dolu kalbi meleklerle buluştu” ifadeleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Ölüm nedenine dair detaylar, otopsi veya resmi açıklamalarla netlik kazanabilir.

Cenaze Töreni ve Kamuoyu Yankıları

Hacer Aksoy Işık’ın cenazesi, 28 Ağustos’ta Eskişehir’deki Cevdet Duru Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Işık’ın vefatı, sosyal medyada da geniş yankı buldu; sevenleri, onun nezaketi ve mesleki katkılarını anan duygusal paylaşımlar yaptı. Eskişehir’de sevilen bir figür olan Işık’ın kaybı, özellikle yerel toplulukta derin bir boşluk bıraktı.