Kariyerine genç yaşta sinema yazıları yazarak başladı; Bant, Sinema ve Altyazı gibi önemli dergilerde yazdı. Heberler programının yaratıcı ekibinde yer aldı, Altınsoylar dizisinde ve Biz Böyleyiz filmi gibi birçok projede senarist ve hikaye yazarı olarak görev aldı. Mücbir Sebepler adlı Instagram canlı yayın şovu ile oyuncu Bartu Küçükçağlayan’la birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve mizahi, enerjik sunum tarzıyla sosyal medyanın fenomeni oldu.

Kariyeri dışında Altuntaş’ın özel hayatıyla ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Medyada ve sosyal hesaplarında sevgilisi ile ilgili doğrudan paylaşım bulunmuyor. Kendisinin evli olup olmadığı veya kimle sevgili olduğu kamuoyuna açıklanmadı. Altuntaş genellikle iş hayatına odaklı paylaşım yapıyor ve özel hayatını korumayı tercih ediyor.

Melikşah Altuntaş kimdir?

Sevgilisi kim?

Melikşah Altuntaş’ın sevgilisi veya eşi ile ilgili güncel bir bilgi bulunmuyor. Altuntaş özel hayatını sosyal medyada ve basında gizli tutuyor. Evlilik veya ilişki durumu hakkında net bir duyuru yapılmadı; hayatını genellikle sinema projeleri ve sosyal medya aktivitelerine ayırıyor. Bu nedenle sevgili konusu kamusal olarak açıklanmadı ve merak edilen bir detay olarak gündemde kalmaya devam ediyor