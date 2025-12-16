Yayınlanan sıralamada Türk mutfağı büyük bir başarı elde etti. Hatay'ın coğrafi işaretli lezzeti Antakya Künefesi, 4.51 puan ortalamasıyla rakiplerini geride bırakarak listenin birinci sırasına yerleşti ve "Dünyanın En İyi Tatlısı" unvanını kazandı. Bu sonuç, Türk mutfağının tatlı konusundaki ustalığını ve lezzet derinliğini uluslararası arenada bir kez daha tescilledi.

Dünyanın En İyisi: Antakya Künefesi

Taste Atlas verilerine göre zirveye yerleşen Antakya Künefesi, kendine has yapım tekniği ve malzemeleriyle dünya genelindeki tatlıseverlerden tam not aldı. İnce tel kadayıfın arasına yerleştirilen tuzsuz, sünme özelliğine sahip özel Hatay peyniri ile hazırlanan bu tatlı, tereyağı ile iki tarafı da kızartılarak şerbetle buluşturuluyor.

Platformdaki değerlendirmelerde, Antakya Künefesi'nin kökenlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığı ve Antakya'nın kadim mutfak kültürünü temsil ettiği vurgulandı. 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan bu lezzet, listede İngiltere'nin "Clotted Cream Ice Cream" ve İtalya'nın "Gelato al Pistacchio" gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Listede Zirveye Oynayan Diğer Türk Lezzetleri

Türkiye'nin başarısı sadece birincilikle sınırlı kalmadı. İlk 10 içerisinde üç farklı Türk tatlısı kendine yer buldu. Gaziantep Baklavası, ince yufkası ve kaliteli Antep fıstığıyla listenin 5. sırasında yer alırken, Fıstıklı Sarma hemen ardından 6. sıraya yerleşti.

Önceki yıllarda üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Maraş Dondurması ise bu yıl listede 21. sırada kendine yer buldu. Ayrıca Fırın Sütlaç 45., Kazandibi 70. ve genel Baklava 77. sırada yer alarak Türk mutfağının listedeki ağırlığını korudu.

İlk 10'da Sıralama Nasıl Şekillendi?

Taste Atlas 2025 listesinin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu:

Antakya Künefesi (Türkiye) Clotted Cream Ice Cream (İngiltere) Gelato al Pistacchio (İtalya) Strudel (İtalya) Gaziantep Baklavası (Türkiye) Fıstıklı Sarma (Türkiye) Tembleque (Porto Riko) Crêpes Sucrées (Fransa) Tinginys (Litvanya) Pão de Ló de Ovar (Portekiz)