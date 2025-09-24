İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Mersin’de tamamladıktan sonra İstanbul’a taşındı. Üniversite hayatına İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Sinema Bölümü’nde başladı ve lisans eğitimini burada bitirdi. Akademik başarılarının ardından yine Nişantaşı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Ezgi Kılıç kimdir? Başarılı kariyeri

Ezgi Kılıç, mesleki kariyerine medya ve televizyon sektöründe adım attı. Başkent İletişim Akademisi’nde spikerlik ve diksiyon eğitimi aldı, Acun Medya Akademi’de ise ileri televizyonculuk eğitimleriyle kendini geliştirdi. Staj dönemlerinde Kanal 7 ve TV8 kanallarında görev aldı, ardından Lider Haber TV’ye transfer oldu. Burada spor haberleriyle izleyici karşısına çıktı ve kısa sürede kanalın Ana Haber Bülteni sunuculuğunu üstlendi. Mavi gözleri ve samimi sunum tarzıyla medyada dikkat çekti.

Kılıç, sunuculuğun yanı sıra spikerlik ve yorum programlarında da aktif rol oynuyor. Özellikle genç izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında popülerliği hızla arttı. Instagram hesabı üzerinden hem haberlerle ilgili hem de sosyal hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Spor ile yakından ilgilendiği ve hobi olarak boks yaptığı biliniyor. Kılıç’ın yenilikçi sunum yaklaşımı ve başarılı çıkışı, ekranların yeni yüzü olarak adından söz ettiriyor.

Henüz evli olmayan Ezgi Kılıç, kişisel hayatı hakkında fazla detay paylaşmıyor. Mersinli köklerini koruyan genç spiker, televizyon dünyasında yükselişini sürdürüyor ve mesleğinde örnek alınan bir isim olmaya başladı. Küçük yaşta başladığı medya kariyeri ile başarı grafiğini her geçen gün yukarı taşıyor. Lider Haber TV’de ana haber sunuculuğuna devam eden Ezgi Kılıç kısa zamanda ekranların sevilen isimlerinden biri oldu