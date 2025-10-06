Son Mühür - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan destek kampanyası geniş yankı uyandırdı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, imza kampanyasında 24 milyon kişinin desteğini açıkladığını belirtti.

Gökce, paylaşımında kampanyanın hedefini şu ifadelerle dile getirdi:

"Güzel bir haber: 24 milyon imzaya ulaştık! Özgürlük için, adalet için, egemenlik milletindir demek için atılan her imza güzel ülkemizi hak ettiği günlere kavuşturacak. Az kaldı!"