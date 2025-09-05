Melike Çelik, Türkiye’nin önde gelen spor spikerlerinden biri olarak tanınıyor. A Spor’da Son Sayfa programının moderatörlüğünü üstlenen Çelik, hem profesyonel duruşu hem de kadınların spor medyasındaki varlığına dair güçlü söylemleriyle dikkat çekiyor. Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Çelik, kariyerine BJK TV’de başladı ve kısa sürede spor medyasının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. İşte Melike Çelik’in kimliği, nereli olduğu, yaşı ve özel hayatına dair detaylar.

Melike Çelik kimdir?

Melike Çelik, 10 Mayıs 1992’de İstanbul’da doğdu. 2025 itibarıyla 33 yaşında olan Çelik, aslen İstanbullu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde Medya ve İletişim önlisans programını tamamladı. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenen Çelik, sahne tutkusunu spikerlik ve sunuculukta buldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimleri alarak kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. Çelik, 1,70 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcu. Sosyal medyada aktif olan Çelik, Instagram’da @melikecelikofficial ve Twitter’da @melikecelik__ hesaplarını kullanıyor.

Kariyer yolculuğu

Melike Çelik, medya kariyerine üniversite yıllarında Star TV’de Büyük Risk yarışmasının soru editörü olarak başladı. 2013’te BJK TV’de editörlük, spikerlik ve sunuculuk yaparak ilk ekran deneyimini yaşadı. Beşiktaş taraftarı olması, bu dönemde kulübün taraftarlarıyla güçlü bir bağ kurmasını sağladı. 2018’de Haber Global’e transfer olan Çelik, iki yıl boyunca haber bültenleri sundu ve bu süreçte profesyonel deneyimini artırdı. Temmuz 2020’de A Spor’a geçen Çelik, öğle kuşağında sunuculuğa başladı ve Eylül 2020’den itibaren Son Sayfa programının moderatörlüğünü üstlendi. 2025’te A Spor’da çalışmaya devam eden Çelik, programda futbol gündemini analiz eden yorumlarıyla beğeni topluyor.

Özel hayatı ve görüşleri

Melike Çelik, 2025 itibarıyla bekar ve özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Beşiktaş taraftarı olan Çelik, kadınların futbol dünyasındaki yerine dair güçlü görüşleriyle biliniyor. 2020’de verdiği bir röportajda, kadınların futbolda hakemlikten yönetime kadar her alanda başarılı olabileceğini vurguladı: “Futbolu kadınlar da oynuyor, çok da güzel oynuyorlar. Hayatında hiç futbol oynamamış adamlar maç anlatabiliyorsa, biz kadınlar da pekala yaparız.” Çelik’in bu söylemleri, kadınların spor medyasındaki temsiline dair farkındalığı artırdı. Ayrıca, tiyatro kökenli oluşu, sunuculuk tarzına sahne enerjisi ve doğallık katıyor, bu da izleyiciler tarafından takdir ediliyor.