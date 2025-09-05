Gürbüz Evren, Türkiye’nin tanınmış gazeteci, yazar ve siyaset bilimcilerinden biri. Siyasi analizleri, televizyon programları ve kitaplarıyla geniş bir kitleye hitap eden Evren, özellikle dış politika ve Avrupa Birliği (AB) konularındaki uzmanlığıyla biliniyor. İşte Gürbüz Evren’in kimliği, nereli olduğu ve kariyerine dair detaylı bilgiler.

Gürbüz Evren kimdir?

Gürbüz Evren, Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Evren, Ankara Gazi Lisesi mezunu. Yükseköğrenim için Fransa’ya giderek Paris VIII Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi eğitimi aldı. Ardından Paris X Nanterre-La Défense Üniversitesi’nde Kent Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bölümü’nü bitirdi ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1998’de Türkiye’ye dönen Evren, Ankara Üniversitesi’nde dört yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akademik kariyerinin yanı sıra medya sektöründe de aktif bir rol üstlendi. Evli ve üç çocuk babası olan Evren, Fransızca, İngilizce, Portekizce ve orta düzeyde İtalyanca biliyor.

Nereli ve kişisel hayatı

Gürbüz Evren, aslen Erzurum Pasinler doğumlu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Evren, köklü bir Türk ailesine mensup. Gazeteci ve yazar Nihat Genç’in kuzeni olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Gençlerbirliği taraftarı olmasıyla da biliniyor. Evren, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih etse de, siyasi ve sosyal konulardaki açık sözlülüğüyle tanınıyor. Memleket Partisi’nin kurucu üyesi ve Parti Meclisi üyesi olarak siyasi hayatına devam ediyor.

Kariyeri ve başarıları

Gürbüz Evren, medya ve akademi dünyasında geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. TRT İnt’te “Memleket Saati” programında iki yıl dış politika yorumcusu, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda “Enine Boyuna” programında bir yıl sunucu olarak görev yaptı. 2005’ten bu yana Başkent Üniversitesi’ne bağlı Kanal B’de Dış Haberler Editörü olarak çalışıyor ve “Bekleme Odası” programını hazırlayıp sunuyor. Başkent Üniversitesi’nin aylık dergisi Bütün Dünya’da düzenli yazılar kaleme alan Evren, AB-Türkiye ilişkileri, Ermeni meselesi, siyasi İslam ve dış politika üzerine uzman. Sömürgecilik Tarihi Işığında Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları (2002), AB Bekleme Odası’nda Türkiye’ye Dayatmalar (2005), Avrupa Birliği Sürecinde Kürtçülük (2007), Avratlar Cenneti Fransa (2012) ve Girit’i Kaybetmenin Bitmeyen Acısı (2021) gibi kitapları bulunan Evren, yurt içi ve dışında çok sayıda etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. 2004 yerel seçimlerinde DSP’den Ankara Etimesgut belediye başkan adayı oldu, ancak seçimi kazanamadı.