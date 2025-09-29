Melik Yiğitel, 1973 yılında İstanbul’da doğdu, ailesi aslen Diyarbakırlı. Ankara’da büyüdü ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Gazetecilik mesleğine HBB TV ve Kanal D’de muhabir olarak başladı, sonrasında Show TV, Habertürk, CNN Türk ve 24 TV’de haber müdürlüğü, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi birçok pozisyonda çalıştı. Ankara merkezli siyasi analizleri, tartışma programları ve medya yöneticiliğiyle biliniyor.

Hande Fırat ile Tartışmasının Sebebi

Hande Fırat ile Melik Yiğitel’in tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ardından CNN Türk’te yayınlanan bir canlı yayında yaşandı. Programda Yiğitel, görüşmenin Türkiye açısından önemine ilişkin değerlendirmelerin eksik olduğunu savundu; Fırat ise bu eleştiriye “Şov yapma, sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!” çıkışıyla tepki verdi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve iki gazeteci arasında sert sözler sarf edildi. Yiğitel, yaptığı yorumun kişisel görüşü olduğunu söyledi, Fırat ise “Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı” diyerek yayında seslerin yükselmesine yol açtı. Canlı yayın sırasında konuklardan biri araya girerek ortamı yatıştırmaya çalıştı, fakat tartışma sosyal medyada gündem olmaya devam etti.

Tartışmanın temelinde, iki gazetecinin Türkiye-ABD ilişkilerinin yorumlanışı ve canlı yayında tarafsızlık-eleştiri dengesi üzerine yaşadığı fikir ayrılığı vardı. Özellikle CNN Türk ekranlarında bu tür sert çıkışların nadir görülmesi de olayın büyümesinde etkili oldu.