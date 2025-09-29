Son zamanlarda Güllü'nün trajik ölümüyle birlikte televizyon programlarının ve magazin haberlerinin odağında Ferdi Aydın ismi öne çıkıyor. İstanbul'un gece hayatında tanınan işletmecilerden biri olan Ferdi Aydın, uzun yıllardır eğlence sektöründe faaliyet gösteriyor. Güllü'nün vefatından önce yaklaşık bir buçuk yıl boyunca sanatçının sahne aldığı mekanların patronluğunu üstlendi. Müziğe ve sahne dünyasına olan ilgisiyle bilinen Aydın, sosyal çevresinde "İstanbul gecelerinin fenomeni" olarak tanımlanıyor.

Ferdi Aydın kimdir?

Ferdi Aydın eğlence sektörünün aktif isimlerinden biri olarak tanınıyor. Özellikle gece kulübü ve gazino işletmeciliğiyle ilgileniyor. İstanbul'da sahip olduğu mekanlarda birçok sanatçının sahne almasını sağladı. Güllü'nün patronu olmasının yanı sıra, mekân sahipliği ve organizasyon işleriyle uğraşıyor. Magazinde sıkça gündeme gelen Aydın'ın şöhreti, Güllü'nün ölümü sonrası yaptığı açıklamalarla daha da arttı. Kişisel bilgileri konusunda medya detay paylaşmadı. Doğum tarihi veya özel yaşamı hakkında kamuya açık bir bilgi yok.

İş yaşamı ve son günlerdeki iddiaları

Ferdi Aydın’ın profesyonel hayatı gece eğlence mekanlarında geçiyor. Gazino ve sahne programları ile Arabesk müzikte popüler isimlerin buluşma noktalarını işletiyor. Güllü'nün vefatında “cinayet” iddiasını gündeme taşıyan Aydın, bir televizyon programında “Güllü Hanım belindeki platin nedeniyle kendi başına düşemezdi, kesinlikle öldürüldü” sözleriyle kamuoyu ilgisini çekti. Bu iddia olayın araştırılmasını hızlandırdı. Mekanında, her ay düzenli olarak sahne alan sanatçıları ve klasik gece eğlencelerini organize etmeye devam ediyor. Güllü ile profesyonel ilişkisi sanatçı-patron çerçevesinde sürdü; son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalarla medyada gündemde kalıyor.