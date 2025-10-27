Melih Mahmutoğlu, son yıllarda Türk basketbolunun en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Lig ve Avrupa mücadelesinde Fenerbahçe Beko kaptanı olarak takımına büyük katkı sağlıyor. Saha içindeki liderliği, etkili şut performansı ve kritik maçlardaki sorumlulukları onun başarı grafiğinin temelini oluşturuyor. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği başarılarla basketbolseverlerin takdirini kazanıyor.

Basketbola Genç Boğaziçi altyapısında başladı, daha sonra Efes Pilsen’in pilot takımı Pertevniyal’de tecrübe kazandı. Ardından Darüşşafaka ve Erdemir’de forma giydi. Erdemir’den sonra Galatasaray ve Antalya Büyükşehir Belediyesi takımlarında kiralık oynadı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Ülker’e transfer olarak Süper Lig ve EuroLeague’de şampiyonluklar yaşadı. 2017’den bu yana takım kaptanlığı görevini sürdürüyor. Özellikle üç sayılık atışlardaki yeteneği ve baskı anlarındaki başarısıyla tanınıyor.

Melih Mahmutoğlu Kimdir?

Melih Mahmutoğlu, 12 Mayıs 1990’da İstanbul’da doğdu. 1,91 metre boyunda ve şutör gard pozisyonunda oynuyor. Genç yaşlardan itibaren basketbola ilgi duydu ve altyapı takımlarında önemli deneyimler kazandı. Kariyerine Efes Pilsen ve Pertevniyal’de başladıktan sonra, Darüşşafaka, Erdemir, Galatasaray ve Antalya BŞB gibi kulüplerde oynadı. Fenerbahçe Beko’nun 2013’teki transfer hamlesiyle sarı-lacivertli forma altındaki yükselişi başladı. Buradaki performansı sayesinde hem Türkiye Ligi hem de EuroLeague’de şampiyonluklar elde etti.

Takım kaptanı olarak Fenerbahçe Beko’da liderlik görevi üstleniyor ve tecrübesini genç oyunculara aktarıyor. Milli takımda da çeşitli dönemlerde kadroda yer aldı ve ülkeyi uluslararası arenada temsil etti. Sahadaki başarısının yanı sıra sporcu kimliği, disiplinli karakteri ve örnek yaşam tarzıyla tanınıyor.

Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Melih Mahmutoğlu, 1990 doğumlu ve şu an 35 yaşında. İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitim hayatının büyük bölümünü burada geçirdi. Kökeni ise ailesinin uzun yıllar İstanbul’da yaşaması dolayısıyla bu şehirle özdeşleşiyor. Basketbol kariyerinin büyük kısmı da İstanbul merkezli takımlarda geçti.

Melih Mahmutoğlu’nun Eşi Kimdir?

Melih Mahmutoğlu, 2021 yılında milli voleybolcu Damla Çakıroğlu ile evlendi. Çift, hem spor hem magazin camiasında ilgiyle takip ediliyor. Damla Çakıroğlu da Türkiye voleybolunun başarılı isimlerinden biri olarak biliniyor. İkili, sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarda özel hayatlarını genellikle göz önünde tutmamayı tercih ediyor. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, sporda ve özel yaşamda uyumlu bir birliktelik örneği sergiliyor.

Melih Mahmutoğlu, hem sportif başarıları hem de dengeli aile hayatıyla genç sporcular için önemli bir rol model olmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko kaptanı olarak yeni sezonda da yüksek motivasyonla takımına liderlik ediyor.

Ehliyetine el konuldu

Melih Mahmutoğlu’nun gündemde olmasının en önemli sebebi, kısa süre önce Beşiktaş’ta yapılan trafik denetiminde alkollü araç kullanırken polis tarafından yakalanması oldu. Denetim sırasında yapılan test sonucu, kanında yasal sınırın üzerinde yani 1,15 promil alkol tespit edildi. Bu nedenle Melih Mahmutoğlu’nun ehliyetine geçici olarak el konuldu ve hakkında idari para cezası uygulandı.

Aynı zamanda kullandığı araç da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle geçici süreyle trafikten men edildi. Olay kamuoyunda ve spor camiasında büyük yankı uyandırdı, özellikle sosyal medyada geniş şekilde tartışıldı.