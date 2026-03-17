Televizyon kanalları bayram haftalarında izlenme oranlarının düşmesi ve reklam gelirlerinin azalması nedeniyle yüksek bütçeli dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Veliaht da bu geleneksel uygulamadan nasibini aldı. Peki Veliaht 26. bölüm ne zaman yayınlanacak? Son bölümde neler yaşandı?

Veliaht 26. bölüm ne zaman?

Veliaht dizisinin 26. bölümü, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Ramazan Bayramı tatilinin ardından normal yayın akışına dönecek olan dizi, aynı zamanda final bölümüne de hazırlanıyor. Yapımın sezon finali olup olmayacağı ya da dizinin tamamen sona erip ermeyeceği konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Son bölümde neler yaşandı?

Veliaht'ın son yayınlanan bölümünde yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıktı. Beklenmedik bir ismin eline geçen kanıtlar, holding içindeki tüm dengeleri alt üst etti. Bu gelişme sadece iş dünyasını değil, dizinin merkezindeki imkansız aşkı da derinden sarstı. Silahların çekildiği ve büyük hesaplaşmanın eşiğine gelinen o anın devamı, 26. bölümde izleyicilerle buluşacak.

Bayram haftasında başka hangi diziler yayınlanmayacak?

Arife günü ve bayram tatili nedeniyle yalnızca Veliaht değil, diğer kanallardaki pek çok dizi de bu hafta ara veriyor. Show TV, ATV, Fox TV ve Kanal D gibi kanallar, bayram boyunca özel programlar ve film kuşaklarıyla yayın akışını dolduracak. Dizilerin normal yayın takvimlerine dönmesi 24 Mart haftasından itibaren bekleniyor. İzleyicilerin takip ettikleri dizilerin yeni bölüm tarihlerini kanal sosyal medya hesaplarından kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Bayram süresince kanallar genellikle gündüz kuşağında çocuk programları ve akşam saatlerinde gişe rekorları kırmış sinema filmlerini yayınlıyor. Dizi severler için asıl heyecan, bayram sonrası dönen yoğun yayın takviminde başlayacak.