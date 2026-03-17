Taylor Sheridan imzalı yapım, aksiyon sahnelerinin yanı sıra karakterlerin iç dünyalarına odaklanan derin hikaye anlatımıyla da dikkat çekiyor. Peki Marshals A Yellowstone Story 1. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak ve neler yaşanacak?

Marshals A Yellowstone Story 4. bölüm yayın tarihi

Marshals A Yellowstone Story dizisinin 1. sezon 4. bölümü 23 Mart 2026 tarihinde ekranlara gelecek. Yapım her hafta düzenli olarak yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi Türkiye'de TV+ platformu üzerinden izlenebiliyor.

4. bölümde neler yaşanacak?

Dizinin 4. bölümü "The Gathering Storm" (Yaklaşan Fırtına) adını taşıyor. Bu bölümde Kayce Dutton ve ekip arkadaşı Cal, düşen bir helikopterin hayatta kalanlarını bulmak için Montana'nın engebeli arazilerinde zorlu bir arama kurtarma operasyonuna katılacak. Vahşi doğanın acımasız koşullarında süren bu görev, izleyicilere yoğun gerilim dolu anlar yaşatacak.

Diğer taraftan ekibin geri kalanı, Kayce'nin karıştığı bir güç kullanımı şikayetiyle boğuşmak zorunda kalacak. Kayce'nin adını temizleme çabaları, bürokratik engellerle ve yerel çatışmalarla iç içe geçecek.

Marshals A Yellowstone Story oyuncu kadrosu ve konusu

Marshals A Yellowstone Story, 1 Mart 2026'da CBS kanalında yayın hayatına başladı. Yapımın merkezinde Yellowstone Çiftliği'ni geride bırakan Kayce Dutton yer alıyor. Eski bir Donanma Özel Kuvvetleri (Navy SEAL) mensubu olan Kayce, kovboyluk yeteneklerini askeri tecrübesiyle birleştirerek seçkin bir mareşal birimine katılıyor. Montana'daki organize suç ağlarına karşı verilen mücadelenin son savunma hattı olan ekip, ağır psikolojik bedellerle yüz yüze geliyor.

Başrolde Luke Grimes (Kayce Dutton) yer alırken, kadroyu Logan Marshall-Green (Pete Calvin), Arielle Kebbel (Belle Skinner), Gil Birmingham (Thomas Rainwater), Tatanka Means (Miles Kittle), Ash Santos (Andrea Cruz), Moses Brings Plenty (Mo) ve Brecken Merrill (Tate Dutton) gibi isimler tamamlıyor.