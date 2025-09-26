Son Mühür - ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “97 suç duyurusunda bulunduk, ancak hiçbirinden ifadeye çağrılmadık” sözleriyle eleştirdiği Melih Gökçek, ABB’ye düzenlenen operasyondan sekiz saat önce önceden bilgi sahibi olduğunu iddia etmiş, ardından ise bu durumu yalanlamıştı.

Pankartlar her gün değişiyor

ABB’ye düzenlenen konser operasyonunda belediye personeli ve organizasyon şirketi yetkililerinden oluşan 13 kişi gözaltına alınmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek’in başkanlık döneminde gerçekleştirdiği usulsüzlükleri açıklamış ve “Ankara’nın en büyük hırsızı Melih Gökçek” ifadesini kullanmıştı. Bunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının karşısına “Ankara’nın en büyük hırsızı” yazılı bir afiş asıldı. Akşam saatlerinde bu afiş indirildi ve yerine “Parsel parsel” yazılı afiş konuldu. Dün ise “Parsel parsel” afişinin yerini “Evi boşalt” yazılı pankart aldı.