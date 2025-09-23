Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biri aktif çalışan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin yankıları sürüyor.

Borsa İstanbul operasyon haberi sonrası yüzde 1'e varan düşüş sergilerken 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konserde 154 milyon 453 bin TL'lik kamu zararı olduğu belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in operayondan saatler önce sosyal medya paylaşımı, gelişmelerden önceden haberi mi vardı sorusunu beraberinde getirdi.

Melih Gökçek hakkındaki şikayetlerin neden sonuçsuz kaldığı sorusunu mercek altına alan gazeteci Alican Uludağ,

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev geldikten sonra Melih Gökçek dönemine ilişkin 97 tane suç duyurusunda bulundu. Ancak Melih Gökçek hakkında hep takipsizlik kararı verildi. FETÖ dosyasından bile "aklandı."

Gökçek'e bir tane dava açılmadı. 801 milyon Dolar kamu zararına neden olan ANKAPARK'a bile takipsizlik kararı verildi.

Ve bugün Mansur Yavaş dönemine ilişkin ABB'ye konser operasyonu düzenlendi. Ve o Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ABB operasyonunu gece yarısı haber alıp tweet attı.'' hatırlatmasında bulundu.



Gökçek hakkında neden soruşturma açılmadı?



Alican Uludağ, Gökçek hakkında soruşturma açılmamasıyla ilgili süreçte dönemin Ankara Cumhurşyet Başsavcı vekili olan Şadan Sakınan ismine dikkat çekti.

''Melih Gökçek her dönem Ankara Adliyesi ile arasını iyi tutmayı başardı. FETÖ döneminde ifadeye çağrıldığında gider savcıya ifade verir, çıkışta mutlaka dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ı ziyaret ederdi.'' diyen Alican Uludağ,

''Sakınan, o dönem Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumluydu. Tabiki o dosyalar kapatılırdı. Sonra Şadan Sakınan, FETÖ'nün altından çıktığı KPSS hırsızlığı dosyasını sümenaltı eden isimdi. Şadan Sakınan halen FETÖ yöneticisi olmaktan aranıyor.'' bilgisini paylaştı.



Gökçek'e Sakınan'la ne işin vardı denilmedi?



''Dönem değişti, Ankara Adliyesi'nden bir savcı çıkıp, Melih Gökçek'e "Senin Şadan Sakınan ile ne işin vardı, Şadan Sakınan'ın yerini biliyor musun" diye sormadı, HTS kayıtlarına bakmadı, aralarındaki ilişkiyi sorgulamadı.'' diyen Uludağ,

''Hatta Şadan Sakınan öncülüğünde bugün FETÖ'den aranan yargı üyelerinin de olduğu kişiler, Ankara'da o dönem bir kooperatif kurdu. Arsa aldılar. Melih Gökçek döneminde ABB, o arsada imar değişikliği yaptı. Arsa birden çok değerli hale geldi. Bunun hesabı da sorulmadı.'' mesajı verdi.