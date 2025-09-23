Son Mühür - Televizyon haberciliğinin usta ismi İsmail Küçükkaya, yeni programı “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” ile artık tv100 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kendine has samimi anlatımı ve gündeme dair güçlü yorumlarıyla Küçükkaya, tv100'de Türkiye’nin gündemini aktarmayı sürdürecek.

Pazartesi yayına başlıyor

Televizyon haberciliğinde uzun yıllardır izleyicinin beğenisini kazanan İsmail Küçükkaya, yeni kanalında da sabah kuşağında ekranlara gelecek. “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” programı, pazartesiden itibaren hafta içi her sabah saat 08.00’de tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.