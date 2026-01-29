Kentin trafik sorununa nefes aldıracak çevre yolu projesi ve uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarını çözmesiyle gündeme gelen Subaşı, mimarlık eğitimini siyasetle birleştiren profiliyle öne çıkıyor. Peki Melek Mızrak Subaşı kimdir, nasıl bir kariyer yolculuğu onu belediye başkanlığı koltuğuna taşıdı?

Melek Mızrak kimdir?

Melek Mızrak Subaşı, 4 Ocak 1988 tarihinde Bulgaristan'ın Razgrad kentinde dünyaya geldi. 1989 yılındaki büyük Bulgaristan göçü sırasında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Subaşı, Bilecik'te büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Subaşı, liseyi Bilecik Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Yükseköğrenimini ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürdürdü. Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını bitirdi. Eğitim hayatında Bulgaristan Mimarlık Birliği Ödülü'ne layık görülen Subaşı, mezuniyetinin ardından Mimarlar Odası'na üye oldu ve dört yıl boyunca kendi mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

Melek Mızrak Subaşı'nın siyasi kariyeri ve başkanlık yolculuğu

Subaşı'nın siyasi kariyeri 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle başladı. Dönemin Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Subaşı, bu süreçte İmar Komisyon Başkanlığı, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği gibi önemli pozisyonlarda yer aldı. Nisan 2022'de Belediye Başkan Vekili seçilen Subaşı, Ocak 2024'e kadar bu görevi sürdürdü.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak yarışan Melek Mızrak Subaşı, oyların yüzde 48,88'ini alarak Bilecik Belediye Başkanı seçildi. Görevine 3 Nisan 2024 tarihinde başlayan Subaşı, kent estetiği ve altyapı projeleriyle öne çıkıyor. Son olarak 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirdiği çevre yolu ve Hürriyet Mahallesi alternatif yol projesi, kentin trafik sorununa çözüm arayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Melek Mızrak Subaşı'nın özel hayatı ve vizyonu

Evli ve bir çocuk annesi olan Melek Mızrak Subaşı, iki yabancı dil bilmesiyle uluslararası temaslarda Bilecik'i temsil ediyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi kuruluşlarda aktif görevler üstlenen Subaşı, kadın kooperatiflerini destekleyen çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Mimarlık geçmişini belediyecilikte etkili bir şekilde kullanan Subaşı, teknik bilgisi ve estetik anlayışıyla şehrin dönüşümüne öncülük ediyor.