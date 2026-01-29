Enflasyon ve kredi maliyetleri başta olmak üzere ekonomiye yön verecek sinyaller PPK sonrası netleşecek. Peki TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantı tarihleri neler? İşte 2026 yılı Merkez Bankası toplantı takvimi ve faiz kararına ilişkin tüm detaylar.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB, 2026 yılının ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde duyuracak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından karar metni aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak. Piyasalar bu tarihe kadar enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek.

Ocak ayı TCMB faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi. Piyasalarda 100 ila 200 baz puan arasında indirim beklentisi öne çıkarken, karar 100 baz puanlık indirim yönünde gerçekleşti.

Bu indirimle birlikte Merkez Bankası, enflasyonla mücadele sürecinde temkinli adımlar atmaya devam ettiğinin sinyalini verdi. Mart ayı toplantısında benzer bir indirim yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

TCMB 2026 PPK toplantı takvimi nasıl belirlendi?

Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Yıl içinde yapılacak toplantılar ve karar açıklama tarihleri şöyle sıralanıyor:

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Her toplantının ardından aynı gün içinde faiz kararı kamuoyuna duyuruluyor.

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

PPK toplantıları sonrası açıklanan faiz kararları, döviz kurları, borsa ve kredi faizleri üzerinde doğrudan etkiye sahip. Faiz indirimi beklentileri TL'nin değer kaybetmesine yol açabilirken, faizin sabit tutulması veya artırılması TL'yi destekleyen bir etki yaratıyor.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, TCMB'nin açıklamalarını ve karar metnindeki mesajları dikkatle inceleyerek gelecek dönem beklentilerini şekillendiriyor. Enflasyon görünümü, küresel ekonomik koşullar ve iç talep dinamikleri Merkez Bankası'nın kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Mart ayı faiz kararı için beklentiler neler?

Ekonomistler, TCMB'nin Mart ayı toplantısında da faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor. Ancak indirimin boyutu, enflasyon verilerine ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Fed'in faiz politikası ve jeopolitik riskler de Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.