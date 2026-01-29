29 Ocak 2026 Perşembe günü yayınlanan 45. bölüm tanıtımında yer alan "Kayıp Aranıyor" ilanı, izleyicilerin kafasında büyük soru işaretleri oluşturdu. Peki, Azem Yücedağ nerede? Diziden ayrıldı mı yoksa senaryonun bir parçası mı?

Azem Yücedağ karakterine ne oldu

İnci Taneleri dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Azem karakteri kaçırılmıştı. Nehir, Cihan ve Dilber ile akşam yemeğine hazırlanırken gerçekleşen bu olay, sezona damgasını vurmuştu. Yeni sezonda ise Azem'in ortadan kayboluşu herkesi derinden sarsıyor. Dilber'in umutları yerle bir olurken, İzzet Azem'den bir iz peşinde bambaşka bir gerçekle yüzleşiyor.

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, Netflix için çekilen Organize İşler: Karun Hazinesi projesi nedeniyle İnci Taneleri'ne ara vermişti. Bu süreçte dizi yaklaşık 8 ay boyunca ekranlara veda etmişti. Erdoğan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz netlik kazanmadı ancak senaryonun kendisi tarafından yazıldığı düşünüldüğünde, Azem karakterinin kaybolmasının hikayenin önemli bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Yılmaz Erdoğan kimdir

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde Hakkari'de dünyaya geldi. Türk sineması ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Erdoğan; oyuncu, yönetmen, senarist ve şair kimliğiyle tanınıyor.

Çocukluğu Ankara'da geçen Erdoğan, Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen eğitimini yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katıldı. 1988 yılında Olacak O Kadar komedi programının senaryo ekibinde yer alarak kariyerine başladı.

1994 yılında Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi'ni (BKM) kurdu. 1993 yılında Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro dizisindeki Mükremin Çıtır karakteriyle ülke çapında tanındı.

Yılmaz Erdoğan'ın sinema kariyeri

Erdoğan, sinemaya geçişini 2001 yılında Vizontele filmiyle gerçekleştirdi. Hem senaryosunu yazdığı hem yönettiği hem de oynadığı bu film, o yılın en çok izlenen Türk filmi oldu. Ardından gelen Vizontele Tuuba (2004) ve Organize İşler (2005) ile başarısını sürdürdü.

Kelebeğin Rüyası (2013) filmiyle uluslararası arenada da adından söz ettiren Erdoğan, Russell Crowe'un yönettiği The Water Diviner (2014) filminde de rol aldı. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi ve AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerinin sahibi.

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı

Erdoğan, 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kaldı ve bu evlilikten 1996 yılında Berfin adında bir kızı oldu. 2006-2018 yılları arasında ise oyuncu Belçim Bilgin ile evliydi ve bu evlilikten 2010 yılında Rodin adında bir oğlu dünyaya geldi.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan (Anadolu Ateşi kurucusu) ve Deniz Erdoğan (ses sanatçısı) da sanat dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.

İnci Taneleri, her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.