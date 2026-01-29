Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı Şubat ayında başlayacak. On bir ayın sultanı olarak anılan mübarek ay, oruç ibadeti ve manevi arınma zamanı olarak büyük önem taşıyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı ve ilk sahur ise 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kılınacak ve yapılacak.

Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Böylece Müslümanlar yaklaşık bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.

2026 Ramazan hilali ne zaman görülecek?

Ramazan hilali olarak da bilinen Şevval hilali, oruç ayının başladığını müjdeleyen önemli bir işaret. Hz. Peygamber (s.a.s.) "Hilali görünce oruca başlayın ve hilali görünce bayram edin" buyurmuştu.

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılında Ramazan hilali için içtima Greenwich saatiyle 18 Şubat günü saat 00.45'te gerçekleşecek. Rüyet ise aynı gün saat 14.43'te olacak. Hilal ilk olarak Asya kıtasının güneybatısı ve Afrika'dan görülmeye başlanacak, ardından Avrupa ve Amerika kıtalarında da görülecek.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı 30 gün sürecek ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 22 Mart Pazar günü sona erecek.

2026 Kadir Gecesi hangi gün?

Bin aydan hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek bu mübarek gece, Müslümanlar için ibadetle geçirilecek en kıymetli gecelerden biri.

2026 dini günler ve kandiller takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı dini günler takvimi şöyle sıralanıyor:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Salı

Berat Kandili: 3 Şubat 2026 Salı

Ramazan başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 20-22 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27-30 Mayıs 2026

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 23 Aralık 2026 Çarşamba

Müslümanlar bu mübarek günlerde ibadetlerini artırarak manevi olgunluğa ulaşmayı hedefliyor.