Sınav tarihleri ve oturum saatlerinin açıklanmasıyla birlikte gözler artık sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, oturumlar saat kaçta başlayacak ve sınav yerleri nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi'nin açıkladığı sınav takvimine göre güz yarıyılı bütünleme sınavları iki gün sürecek. Sınavlar 14 Şubat 2026 Cumartesi ve 15 Şubat 2026 Pazar günlerinde yapılacak. Bu tarihlerde öğrenciler, final döneminde alamadıkları derslerin sınavına girebilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavı oturum saatleri kaç?

Bütünleme sınavları üç oturum şeklinde düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan oturum saatleri şöyle belirlendi:

Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi - Saat 09.30

Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi - Saat 14.00

Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar - Saat 09.30



Öğrencilerin sınav başlangıç saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları öneriliyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

Bütünleme sınavı için sınav giriş yerleri henüz ilan edilmedi. Atatürk Üniversitesi'nin resmi açıklamasının ardından öğrenciler sınav merkezlerini ve giriş belgelerini öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi açıklandığında üniversitenin resmi web sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Sınav giriş belgeleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi web sitesinden alınabiliyor. Öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesinde öğrencinin adı, soyadı, sınav merkezi, salon bilgisi ve gireceği derslerin listesi yer alıyor.

Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Güz yarıyılı final sınavlarında başarısız olan veya herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına katılma hakkına sahip. Ayrıca not yükseltmek isteyen öğrenciler de bu sınavlara girebiliyor. Bütünleme sınavında alınan not, final notu yerine geçiyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bütünleme sınavı sonuçları genellikle sınavların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde açıklanıyor. Sonuçlar Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci bilgi sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrencilerin sınav sonuçlarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

ATA AÖF 2026 bahar dönemi kayıt tarihleri

Güz yarıyılı bütünleme sınavlarının ardından bahar dönemi kayıt işlemleri başlayacak. Öğrencilerin ders kayıt tarihlerini kaçırmamaları için üniversitenin akademik takvimini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihler arasında online olarak yapılabiliyor.