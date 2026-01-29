20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi deneyimine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Pep Guardiola'nın A takım kadrosunda yer alan Susoho, İngiltere ve İskoçya'da kiralık olarak forma giydiği takımlarda önemli tecrübeler edindi. Peki Mahamadou Susoho kimdir? İşte genç yıldızın kariyer hikayesi.

Mahamadou Susoho kimdir

Mahamadou Susoho Sissoho, 20 Ocak 2005 tarihinde İspanya'nın Granollers kentinde dünyaya geldi. Gambiyalı bir ailenin çocuğu olan Susoho, 11 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere'nin Bradford şehrine taşındı. İspanyolca, Katalanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabiliyor.

Futbol kariyerine İspanya'da Espanyol altyapısında başlayan genç oyuncu, 2017 yılında Manchester City akademisine transfer oldu. City'nin altyapısında her yaş kategorisinde dikkat çeken performanslar sergileyen Susoho, 2021-2022 sezonunda U18 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve bu süreçte 17 maçta forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldı

Mahamadou Susoho'nun kariyerindeki en önemli an, 13 Aralık 2023'te geldi. Manchester City'nin Kızılyıldız deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında 75. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, profesyonel kariyerinin ilk A takım maçına çıktı. City bu karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Susoho, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Suudi Arabistan'a giden City kafilesinde de yer aldı. Takım, Fluminense'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu olurken genç oyuncu da ilk profesyonel kupasını kazandı.

Kiralık dönemlerinde gösterdiği performans

2024-2025 sezonunda İngiltere League One ekibi Peterborough United'a kiralanan Susoho, bu takımda 17 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Wembley'de oynanan EFL Trophy finalinde Birmingham City'ye karşı alınan 2-0'lık galibiyette forma giyen genç isim, kupa sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ise İskoçya Premiership ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giyen Susoho, 19 resmi maçta 1 gol attı. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, top kazanma yeteneği ve pas kalitesiyle öne çıkıyor.

Oyun özellikleri ve potansiyeli

Manchester City'nin altyapı antrenörü Brian Barry-Murphy, Susoho hakkında "Oyunu oynayış biçiminde gerçekten öğretilemez şeyler var" değerlendirmesinde bulunmuştu. Genç oyuncu, Rodri'yi örnek aldığını ve onun hareketlerini yakından takip ettiğini belirtiyor.

1.75 metre boyundaki Susoho, hem savunma hem de hücum görevlerini yerine getirebilen çok yönlü bir oyuncu. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak belirlenen genç isim, İspanya U17 ve U18 milli takımlarında da forma giydi.

Kocaelispor, bu transferle kadrosuna hem genç hem de uluslararası deneyime sahip kaliteli bir oyuncu katmayı hedefliyor.