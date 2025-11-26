Özşimşir, kariyerinde İzmir Fuarı sahnesinde konserler verdi. Bülent Ersoy ve Adnan Şenses gibi usta sanatçılara vokal yaptı. TRT proje albümlerinde yer aldı. Sevgilim Nerdesin, Yarım Kalan Aşkıma, Bir Kere Bakanlar Unutur Derdi ve Tanrı Misafiri gibi eserlerle dinleyicilerin beğenisini kazandı. Bakırköy Mehsem Özşimşir Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini üstleniyor.

Mehsem Özşimşir Kaç Yaşında Nereli

Mehsem Özşimşir, 1983 doğumlu ve 2025 itibarıyla 42 yaşında. Aslen İzmirli. Selma Yiğitalp Lisesi mezunu. İzmir'de doğup büyüdü ve müzik eğitimini bu şehirde sürdürdü. Ailesinin amatör Türk Sanat Müziği korolarına katılımı, onun erken yaşta bu alana yönelmesini sağladı.

Özşimşir, İzmir'deki çocukluk yıllarında TRT Gençlik Korosu'nda yer aldı. Amatör korolarda deneyim kazandı. Konservatuvar sonrası İstanbul'a yerleşti. Nişanlı olan sanatçı, nişanlısının galeri ve araba alım satım ticareti yaptığını belirtiyor. Önceki evliliğinden Eren Eyiler adında bir oğlu bulunuyor.

Mehsem Özşimşir Kariyeri ve Başarıları

Mehsem Özşimşir, 2002'de TRT İzmir Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu. TRT Müzik'te Akşam Sefası programında solistlik yapıyor. Reyting rekorları kıran bu program, Özşimşir'i geniş kitlelere tanıttı. 4 yıldır kendi adını taşıyan koroyu yönetiyor ve amatör ruhla genç müzisyenlere rehberlik ediyor.

Özşimşir, Avni Anıl, Kutlu Payaslı, Mustafa Erses ve Ziya Taşkent gibi bestekârlardan ilham aldı. Onur Akay Medya'dan "Yılın Bestekârı" ödülü alan Cengizhan Sönmez'i canlı yayında tebrik etti. Ekim 2024'te tehditlere maruz kaldı ve aile mahkemesinden 3 aylık koruma kararı aldı. Kariyeri, Türk Sanat Müziği'nin geleneksel yorumlarıyla devam ediyor.