Türkiye'de Amazon Leo'nun mevcut olup olmadığı, projenin erken evresinde belirsiz kalıyor. Amazon, Türkiye ile uydu üretiminde iş birliği yapıyor; Tezmaksan firmasıyla 2025'te 1.500 uydu parçası üretimi başladı. Bu adım, Türkiye'yi tedarik zincirine dahil ediyor ancak hizmetin bireysel veya kurumsal erişimi için resmi bir duyuru yapılmadı. Amazon, küresel kullanımının 2026'da hızla yayılacağı belirtiyor. Türkiye'deki kullanıcılar, şu an Starlink gibi alternatiflere yöneliyor.

Amazon Leo'nun Genel Durumu

Amazon Leo, 2019'dan beri geliştirilen bir proje. Şirket, 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Nisan 2025'te ilk operasyonel uydular fırlatıldı ve Kasım 2025 itibarıyla 150'den fazla uydu yörüngede. Kurumsal önizleme programı, seçili işletmelere test imkanı sunuyor. Tüketici hizmetleri için tam lansman 2026'da planlanıyor.

Proje, kırsal ve erişim sorunu olan bölgeleri hedefliyor. Amazon, üç terminal tipi duyurdu: Nano (100 Mbps), Pro (400 Mbps) ve Ultra (1 Gbps). Bu cihazlar, taşınabilir ve sabit kullanım için tasarlandı. Şirket, hava ve deniz taşımacılığına da odaklanıyor. JetBlue, 2027'de uçak içi Wi-Fi için Amazon Leo'yu kullanacak.

Amazon Leo Fiyatı Ne Kadar

Amazon Leo'nun fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Şirket, uygun fiyatlı olmayı vurguluyor ancak detaylar gizli tutuluyor. Rakipler gibi aylık abonelik ve cihaz maliyeti bekleniyor. Starlink'in 100-200 dolar aylık ücretleri ve 250-380 dolar tek seferlik donanım maliyeti referans alınıyor. Amazon Leo, benzer bir yapı izleyebilir.

Kurumsal testlerde fiyat bilgisi paylaşılmadı. Tüketici lansmanında rekabetçi ücretler öngörülüyor. Amazon, düşük maliyetli anten tasarımlarıyla fark yaratmayı planlıyor. Türkiye'de fiyat, döviz kuru ve yerel düzenlemelere göre şekillenecek. Detaylar, 2026 yılının başlarında netleşecek.

Amazon Leo'nun Gelecek Planları

Amazon, 2026'da tam hizmete geçmeyi hedefliyor. 3.000'den fazla uydu fırlatma planı var. Tezmaksan ile Türkiye iş birliği, üretim hızını artırıyor. Şirket, 80'den fazla fırlatma görevi düzenleyecek. Kurumsal müşteriler için öncelikli erişim sağlanıyor.

Proje, Starlink'in gerisinde kalıyor. SpaceX, 9.000 uydu ve 8 milyon kullanıcıya ulaştı. Amazon, AWS entegrasyonuyla avantaj yakalamayı planlıyor. Türkiye'de kapsama, uydu sayısına bağlı olacak. Amazon, güncellemeleri resmi sitesinden paylaşacak. Kullanıcılar, bekleme listesine kaydolabiliyor.