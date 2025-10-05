Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğleden sonra Marmara Denizi'nde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, can ve mal kaybına neden olmayan sarsıntı, bölgede kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

Depremin merkez üssü ve teknik detayları

AFAD verilerine göre deprem, bugün saat 13:43:49 TSİ'de (Türkiye saati ile) gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçülürken, merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi. Depremin koordinatları ise 40.78944 Kuzey enlemi ve 27.93778 Doğu boylamı olarak kaydedildi.

Derinlik ve etki alanı

Sarsıntının derinliği 10.61 kilometre olarak hesaplandı. Bu nispeten sığ sayılabilecek derinliğe rağmen, deprem Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde hissedildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı gelmediğini bildirdi.