Son Mühür- AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan manşetlerine bir yenisi daha eklendi.

26 Mayıs tarihinde ''Faiz arttı, üretim düştü, sanayi duruyor'' manşetiyle Şimşek'i hedef almaya başlayan Yeni Şafak, ''Kredi Muslukları Tıkandı'', “Para faizde, piyasa krizde”, “Her Şeye Vergi Var – Döviz Spekülatörüne Tek Kuruş Vergi Yok”, Enflasyonla Mücadeledeki "Sancılı" Süreç başlıklı haberlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.



Yeni Şafak gazetesinin bugünkü Mehmet Şimşek yönetimini hedefe koyan haberinde Şimşek'in faiz politikalarının sadece finans çevrelerine yarar sağladığını, reel ekonomiyi ise durma noktasına getirdiği iddia edildi.

Haberde, yüksek faizlerin ekonomiyi yavaşlattığı ve bu durumdan en çok esnaf ve iş insanlarının etkilendiği vurgulandı.



Naci Ağbal koltuğunu kaybetmişti...



Yeni Şafak 2021'de Naci Ağbal’ın faiz artışı sonrası “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetiyle çıkmış, haberin ardından Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınırken yerine Yeni Şafak köşe yazarı Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.