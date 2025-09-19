Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, sanatçı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına erişim engeli getirildi. Kararın ardından tartışmalar büyürken, İçişleri Bakanlığı da devreye girerek şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı. Bakanlığın bu adımı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Özgür Çelik’ten sert tepki

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Çelik, sanatçılara yönelik uygulamaları eleştirerek, “Emniyet sistemimizi yönetenler akıl ve mantıktan giderek uzaklaşıyor. Sosyal medyada organize olan marjinal grupların hedef gösterdiği müzisyenler, sanatçılar ya da senaristler linç ediliyor. Bu linçlerin sonucu evleri basılıyor, gözaltına alınıyor ve hatta tutuklanıyor” dedi.

“Sanatçılar için değil, suçlular için”

Çelik, paylaşımında güvenlik sorunlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların evine giren hırsızlar, kız yurtlarına dadanan tacizciler, sokakta uyuşturucu satanlar, çete liderleri ve onlarca dosyası olan suç makinaları rahatça geziyor. Gençlerimiz mafyanın insan kaynağına dönüşüyor. Özellikle İstanbul’un pek çok mahallesinde vatandaşlarımız can ve mal güvenliğinden endişe duyuyor. Devletin asli görevi marjinal grupların hassasiyetlerini değil, halkın güvenliğini sağlamaktır. Kelepçeler ve hapishaneler sanatçılar değil, suçlular içindir.”

“Asli göreve odaklanın”

Çelik, iktidarın sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmalarla gündem belirlediğini savunarak, “İdarecilerin artık kafalarını sosyal medyadan kaldırmaları, etkileşim kovalamaktan vazgeçmeleri, gerçek hayata dönerek asli işlerine odaklanmaları gerekiyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.