Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vergi denetimlerinin odağında artık yüksek gelir gruplarının bulunduğunu belirtti. Şimşek, “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

10 bin mükellef mercek altında

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), program kapsamında büyük ölçekli şirket ortağı olduğu halde gelir vergisi beyannamesi vermeyen ve beyanlarıyla harcamaları arasında uyumsuzluk bulunan 10 bin mükellef üzerinde inceleme yürüttü. Çalışmalar sonucunda 15 milyar liralık matrah farkı elde edildi.

“Vergide adalet için çalışmalar sürecek”

Bakan Şimşek, yapılan denetimlerin amacının vergi adaletini güçlendirmek olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında, “Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.