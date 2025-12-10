Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Aralık Çarşamba günü için yaptığı hava tahminine göre, Eskişehir hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve İstanbul’un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas civarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilirken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının öngörülmesi nedeniyle, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması önem taşımaktadır.

10 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ – 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR – 16°C

Az bulutlu

MANİSA – 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE – 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON – 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS – 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı