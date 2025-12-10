Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Aralık Çarşamba günü için yaptığı hava tahminine göre, Eskişehir hariç İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve İstanbul’un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas civarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilirken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
Kuvvetli yağış alarmı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının öngörülmesi nedeniyle, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması önem taşımaktadır.
10 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR – 16°C
Az bulutlu
MANİSA – 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN – 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON – 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı