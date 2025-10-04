Süper Lig'de görev alan deneyimli hakem Ali Şansalan, 17 Mart 1988'de Balıkesir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Hakemlik kariyerine 2009 yılında Çanakkale bölgesinde başlayan Şansalan, 2017 yılında Süper Lig’de ilk maçına çıktı. 2019'dan bu yana ise Süper Lig'de düzenli olarak görev alıyor.

Ali Şansalan, Balıkesir doğumlu ve aslen Çanakkaleli olarak biliniyor.

Hangi takımlı?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisinin resmi olarak açıklanması tarafsızlık ilkesi gereği mümkün olmuyor. Bazı kaynaklarda Ali Şansalan’ın Fenerbahçeli olduğuna dair iddialar bulunsa da, bu iddia hiçbir zaman doğrulanmadı. Tarafsızlık gereği hakemlerin taraftarlık durumları genellikle gizli tutuluyor.

Ali Şansalan, genç yaşta başladığı hakemlik kariyeriyle Süper Lig’de önemli karşılaşmalarda sıkça görev alan, otoriter maç yönetimiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi: Tarih, saat ve geniş maç önü notları

Süper Lig'de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi bu akşam, 4 Ekim Cumartesi saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanıyor. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor, VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev alıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Takımların son durumu

Galatasaray, 2025-26 sezonuna üst üste yedi galibiyetle başladı ve 19 gol atarak ligin en skorer takımı unvanını koruyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi golcüleriyle dikkat çekiyor. Derbiye tam kadro çıkan Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray, ligde liderlik koltuğunda oturuyor ve evinde 8 maçtır Beşiktaş’a kaybetmiyor.

Beşiktaş ise, sezonun başında yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkışını sürdürmek istiyor. Haftaya beşinci sırada giren siyah-beyazlılar, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Beşiktaş, genç kadrosu ve yeni transferleriyle derbiye iddialı geliyor; bir maçı eksik olan takımda Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş:

Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

Rekabetin geçmişi ve dikkat çeken istatistikler

Galatasaray ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 135. kez karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı 51 kez kazandı, Beşiktaş’ın galibiyet sayısı ise 40. Sarı-kırmızılılar yediği 143 gole karşılık rakip ağlara 165 gol attı. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise 30’a 15’lik üstünlüğü var.

Gol yollarında en etkili oyunculardan Mauro Icardi, ligde Beşiktaş’a karşı Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı oyunculardan biri konumunda. Beşiktaş ise özellikle son çeyrekte bulduğu gollerle dikkat çekiyor.

Bu akşamki mücadele, Süper Lig’de hem puan durumuna hem de sezonun gidişatına yön verecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, derbinin sonucunu ve iki takımın sahadaki stratejilerini büyük bir merakla bekliyor.