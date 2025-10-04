Fatih Mehmet Karaca, son atamalarla Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevine geldi ve bu pozisyonla bir kez daha kamuoyunun gündeminde yer aldı. Karaca, dini ilimler alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle ve çeşitli idari görevlerdeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca kimdir? Biyografisi ve kariyer yolculuğu

1973’te Elazığ’da doğan Fatih Mehmet Karaca, ilköğretim ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1995’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz olarak göreve başladı. 1997-2002 yılları arasında Siirt ili Kurtalan ilçesinde, ardından yine aynı dönemde farklı bölgelerde din hizmetlerinde bulundu.Fatih Mehmet Karaca, görev süresi boyunca il müftü yardımcılığı, ilçe müftülüğü ve çeşitli idari pozisyonlarda çalıştı. Bir yandan mesleki gelişimine önem verirken, diğer taraftan toplum yararına yönelik projelerde aktif rol üstlendi. 2008–2011 yılları arasında Balıkesir İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu.

2014’te Elazığ İl Müftüsü olarak atandı ve burada cami hizmetleri, toplumsal projeler ve dini eğitim alanlarınında önemli çalışmalar yürüttü. Din hizmetlerinin yanı sıra gençlerin dini bilgiye erişimini kolaylaştırmak için çeşitli programlar geliştirdi.

Başkan yardımcılığındaki yeni sorumlulukları

Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Karaca, bu görevle birlikte kurumun merkez teşkilatında üst düzey sorumluluk üstleniyor. Başkan Yardımcılığı görevinde, din hizmetlerinin yaygınlaştırılması, eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve toplumsal projelerin yönetimi gibi alanlarda aktif şekilde çalışıyor.

Mesleki yaklaşımı ve toplumdaki etkisi

Fatih Mehmet Karaca, kamu yönetiminde şeffaflık, topluma yakınlık ve din hizmetlerinde kapsayıcı bir anlayışıyla öne çıkıyor. Görev aldığı kurumlarda ekip çalışmasını teşvik eden, iletişim odaklı ve çözüm arayışına dayalı bir yönetim tarzı benimsiyor. Akademik altyapısı ve uygulama deneyimi sayesinde kurum içi geliştirme çalışmalarında da etkili oluyor.

Fatih Mehmet Karaca, yeni görevinde hem dini hizmetlerin hem de toplumu kapsayan sosyal projelerin yönetilmesinde aktif bir rol üstleniyor. Üniversite mezuniyetinden bugüne kadar süregelen hizmet yolculuğunda, sahadaki bilgi birikimiyle kurum yönetiminde de dikkat çekiyor.