Son Mühür / Osman Günden - Konak siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konak Belediyesi’nde yaşandığı iddia edilen tehdit, şantaj ve baskı iddiaları ile ilgili olarak, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Konak Belediyesi'nde neler oluyor?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başdaş, "Şantaj, tehdit, baskı iddiaları artık fısıltı değil, yüksek sesle konuşuluyor.

Konak Belediyesi, hizmet üretmesi gerekirken iddialarla, krizlerle ve skandallarla anılır hale gelmiştir.

Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre;

Belediye başkanının en yakınındaki meclis üyelerinden biri, bir arsa satışı sürecinde muhalefet eden kendi partisinden meclis üyesi arkadaşlarına yönelik gözdağı, baskı ve tehdit planları yapmıştır.

Bu şehir dedikoduyla yönetilemez!

Bu iddialar görmezden gelinemez!

Nilüfer Mutlu Çınarlı, bir an önce kamuoyunun karşısına çıkmalı ve açık, net bir açıklama yapmalıdır.

Suskunluk, bu iddiaları güçlendirir." ifadelerini kullandı.