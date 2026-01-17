Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların “münferit” ya da “kader” olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Kılıç, olayın çocukları koruyamayan politikaların ağır bir sonucu olduğunu belirterek, kapsamlı ve önleyici bir çocuk politikasının acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

"Devletin sorumluluğu korumak"

Kılıç açıklamasında, eğitimden koparılan, yoksulluğa terk edilen ve sosyal destekten mahrum bırakılan çocukların ya şiddetin hedefi ya da faili haline getirildiğini ifade etti. Devletin temel sorumluluğunun çocukları cezayla tanıştırmak değil, suça sürüklenmeden önce korumak olduğunu kaydeden Kılıç, “Bugün çocuklarımız ne okulda güvende, ne sokakta, ne de bu ülkenin geleceğinde” dedi.

"Çocuk politikası kurulmalı"

Her çocuk kaybının geride “yalnız bırakıldık” diyen aileler bıraktığını dile getiren Kılıç, yaşanan her acının çocukları koruyamayan düzenin somut bir belgesi olduğunu söyledi. Çocukların çetelerin, sokakların ve şiddetin insafına terk edildiğini savunan Kılıç, eğitimi, sosyal politikaları, kamusal sorumluluğu ve hukuki korumayı birlikte ele alan gerçek bir çocuk politikasının kurulması gerektiğini vurguladı.

Mücadele çağrısı

Açıklamasında mücadele çağrısı yapan Kılıç, “Bu karanlığa razı değiliz. Çocuklarımız ölmesin, anneler babalar evlat acısıyla sınanmasın diye her çocuğun güvenle yaşayabildiği bir ülke için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Kılıç, meselenin bir vicdan konusu olduğu kadar doğrudan siyasetin sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

