Antalya’da yayın yapan yerel televizyon kanalı Kanal V, son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ardından kayyum atamasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Kentin medya sürecine uzun süredir yön veren Kanal V’nin sahipliği ve kayyum kararının ayrıntıları, Antalya medyasında yoğun şekilde tartışılmaya başladı.

Kanal V Kimin?

Kanal V’nin sahibi Mehmet Okan Kaya olarak biliniyor. Televizyon kanalı, uzun yıllardır Antalya’da yerel yayıncılık ve bölgesel habercilik alanında aktif şekilde faaliyet gösterdi. Mehmet Okan Kaya, eşinin de yöneticilikte rol oynadığı Kanal V ile şehirde çeşitli sosyal ve kültürel projelere destek sundu. Kanalın yönetimi, son yedi yılda Mehmet Okan Kaya ve Birsen Arıcan Kaya ismi etrafında şekillendi.

Kayyum Atanmasının Nedeni

Kanal V’ye kayyum atanmasının arka planında Antalya merkezli geniş çaplı bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması yer aldı. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle iş ilişkisi olan bazı isimler ve şirketler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Soruştırmada edinilen verilere göre, Kanal V’nin mevcut sahibi Mehmet Okan Kaya ve eşi, çeşitli suçlamalarla gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Operasyon dosyasında yüksek meblağlı finansal işlemler, ihale süreçleri ve medya ilişkileri detaylandırıldı.

Antalya’da Medya ve Soruşturmanın Yankıları

Kanal V’ye kayyum atanmasıyla birlikte kentte medya özgürlüğü ve işletmelerin geleceği tartışma konusu oldu. Yerel izleyici ve sektör temsilcileri, kanalda yayınların nasıl devam edeceği ve yönetim değişikliğinin medya üzerindeki etkisini merak ediyor. Kayyum ataması sonrası kanalın geçici idaresi devlet yetkililerine devredildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararları alınırken, kanalın şehirdeki iletişim rolünün önemi vurgulandı. Antalya’da medya, siyasetin ve yargının buluştuğu noktada Kanal V dosyası gündemde kalmaya devam ediyor.