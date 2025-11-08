Adana’da sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan iş insanı Mehmet Hanifi Kalo’nun vefatı şehirde ve iş dünyasında üzüntü yarattı. Kalo, Ankara’daki ofisinde yaşamına son verdi. Kent için üretim ve kalkınma vizyonu taşıyan Kalo’nun cenazesi, 9 Kasım günü Adana Buruk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Hanifi Kalo, Adana’nın tanınan ailelerinden geliyor. Şehirde özellikle makine-inşaat ve elektrik gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. 2014 yılında ELZ Company’yi kurdu ve şirketin yönetiminde aktif rol aldı. Aynı zamanda Şal Endüstri’nin kurucusu ve Medline Hastanesi’nin de ortaklarından biri oldu. Kalo’nun farklı sektörlere yayılan yatırımları yerel kalkınmaya katkı sağladı. İş dünyasında çalışkanlığı, yenilikçi yaklaşımı ve ekip odaklı yönetim anlayışı ile biliniyordu.

Mehmet Hanifi Kalo'nun vefatı

Yurtdışında eğitim alan Kalo, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ABD’de UC Santa Barbara Üniversitesi’nden mezun oldu. Genç yaşta iş dünyasına giren Kalo, teknoloji ve savunma sanayi alanlarında da yatırımlar yaptı. Adana’da sanayi ve toplumsal katılım konularında öncü isimler arasında yer aldı.

Kalo’nun ani ölümü, sanayi camiasında derin bir üzüntü ile karşılandı. Ankara’daki ofisinde intihar ettiği bildirildi. Olayla ilgili resmi makamlar net açıklama yapmadı; yakın çevresi büyük bir şok yaşadı. Cenaze töreni, iş çevresi ve ailesinin katılımıyla yapılacak.

Mehmet Hanifi Kalo kimdir?

Mehmet Hanifi Kalo, Adana doğumlu sanayici ve girişimci olarak tanındı. Şal Endüstri, ELZ Makine ve Medline Hastanesi’nde yönetici ve ortak pozisyonlarında bulundu. Yurtdışında eğitim gördü, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve UC Santa Barbara Üniversitesi mezunu oldu. Genç yaşında, makine, elektrik ve savunma sanayi dahil farklı alanlarda yatırımlarla dikkat çekti. Kalo, yenilikçi üretim yaklaşımı ve toplumsal kalkınmaya verdiği önemle hatırlanıyor.