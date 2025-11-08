Brezilyalı sosyal medya fenomeni Barbara Jankavski, Boneca Desumana adıyla tanınıyor. 31 yaşında hayatını kaybettiği haberi doğrulandı ve TikTok ile Instagram’da yüz binlerce takipçiye sahipti. Ölümüyle ilgili net bir neden açıklanmadı, ancak Sao Paulo’daki bir apartman dairesinde 2 Kasım’da ölü bulunduğu bildirildi. Olay sırasında yanında bir kamu avukatı vardı ve ifadeye göre birlikte yasadışı madde kullandılar. Fenomenin ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor. Polis kayıtlarına ölüm “şüpheli” olarak geçti. Jankavski’nin vücudunda bazı darbe izleri tespit edildi.

Jankavski, Barbie’ye benzemek adına yaklaşık 27 estetik operasyon geçirdi ve sosyal medya paylaşımlarında bu değişimi sıkça öne çıkardı. Moda ve güzellik odağındaki içerikleriyle gençler arasında popülerdi.

Boneca Desumana neden öldü?

Barbara Jankavski, 2 Kasım’da Sao Paulo’da bir apartman dairesinde ölü bulundu. Hayatını kaybettiğinde yanında 51 yaşındaki bir kamu avukatı vardı. Ölümü “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Ölüm nedeni kesinleşmedi; otopsi ve toksikoloji sonuçları beklendi. Vücudunda sol gözde darbe izi ve sırtında izler tespit edildi.

Barbara Jankavski kimdir?

Brezilya doğumlu sosyal medya fenomeni TikTok’ta 344 bin, Instagram’da 55 bin takipçisi vardı. Barbie’ye benzemek için yaklaşık 27 estetik operasyon geçirdi. Moda ve güzellik odağında içerik üretiyordu. 31 yaşında hayatını kaybetti. Fenomenliğinin yanı sıra cesur tarzı ve dikkat çeken görünümüyle gündemdeydi..