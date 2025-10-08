Mehmet Atmaca, Sumud Filosu’nun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla uluslararası bir organizasyon olarak 31 Ağustos’ta yolculuğa başladı. Filo, birçok ülkeden aktivist, siyasetçi ve sanatçıyı bir araya getiriyor. Türkiye’den katılanlar arasında Saadet Partisi Bursa milletvekili Mehmet Atmaca da bulunuyor.

Atmaca, bu filo kapsamında “Vicdan Gemisi” adlı yardım gemisinde yer aldı ve hem insani yardım taşımacılığında aktif görev üstlendi hem de Filistin’e destek amacıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Yolculuk sırasında İsrail ordusu Sumud Filosu'ndaki gemilere uluslararası sularda müdahale etti ve aralarında Mehmet Atmaca’nın da olduğu milletvekilleri gözaltına alındı. Bu olay, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem de uluslararası platformda tepkiyle karşılandı.

Mehmet Atmaca, Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak Bursa milletvekili görevini üstleniyor. Son yıllarda, hem siyasi çalışmalarıyla hem de iş dünyasındaki projeleriyle gündeme geldi. Atmaca, 1966 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Eğitimini İnegöl Lisesi’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği eğitimi aldı. Mühendislik alanında yüksek lisansını Osmangazi Üniversitesi’nde yaptı ve kariyerine serbest mühendis olarak çeşitli şirketlerde genel müdürlüklerde bulundu.

Mehnmet Atmaca kimdir?

Siyasi yaşamına genç yaşlarda Refah Partisi’nden Alanyurt Belediye Meclis Üyesi olarak adım attı. Sonraki yıllarda, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı görevini aldı. 2021 yılında yeniden il başkanı oldu ve aktif siyasi hayatına devam etti. 2023 genel seçimlerinde ise Saadet Partisi’nden Bursa milletvekili seçildi.

Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özellikle bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm gibi komisyonlarda çalışıyor. Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak da politika üretiyor. Özellikle depreme dayanıklı yapı tasarımları ve kamu yatırımlarıyla ilgili projelerde uzmanlık bilgisinden yararlanıyor.

Mehmet Atmaca, son dönemde uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti. Özellikle Gazze'ye insani yardım taşıyan “Vicdan Gemisi” organizasyonunda bulunması ve İsrail ordusu tarafından alıkonulması gündemi oluşturdu. Bu olay hem Türk kamuoyunda hem de uluslararası medyada ses getirdi.

Özetle, Mehmet Atmaca, Saadet Partisi’nin önemli isimlerinden biri olarak Bursa milletvekili görevini sürdürüyor. Hem mühendislik hem de siyaset alanında deneyimli; parti yönetiminde aktif ve kamuoyunda tanınan bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.