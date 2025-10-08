Aydın doğumlu Aslı Orcan, 27 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nden mezun oldu. Dansa olan ilgisi sayesinde profesyonel kariyere Magic You Ney Flames of Passion grubuyla adım attı. Oyunculuk yolculuğunu Ekol Drama Okulu ve Ayla Algan’dan aldığı eğitimlerle pekiştirdi. Özellikle kamera önü oyunculuğa yönelerek, televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir isim oldu.

Aslı Orcan kimdir?

Televizyon kariyerinde ilk dikkat çeken işlerinden biri Sır Kapısı ve Hekimoğlu oldu. Medcezir dizisinde Deniz Yekeli karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kurt Seyit ve Şura yapımında Barones Lola’yı canlandırdı. Karadayı dizisinde Serra Aşık rolüyle oyunculuğunu pekiştirdi. Sadakatsiz dizisinin Leyla Ateşoğlu karakteriyle de farklı bir oyunculuk sergiledi. Son yıllarda Bambaşka Biri ile televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Aslı Orcan’ın filmografisinde Yemin, Ateş ve Barut, Cam Kırıkları gibi önemli projeler var. Ayrıca Bana Sevmeyi Anlat’taki Berna, Kara Yazı’daki Elif ve Kahraman Babam’daki Ayşe karakterleriyle performansını çeşitli türlerde gösterdi. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinde Firdevs Köroğlu karakterini canlandırdı. NOW platformunda ekrana gelen bu diziyle son yıllarda da aktif olarak yer aldı. Darmaduman ve Deneme Çekimi gibi projelerde de rol aldı.

Özel hayatında, 2014’ten beri oyuncu Yetkin Dikinciler ile evli ve bir çocuk sahibi. 170 cm boyunda olan Aslı Orcan, kişisel yaşamını daha çok medyadan uzak tutuyor. Eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra oyunculuk kariyeri için İstanbul’a taşındı.

Dans, müzik ve oyunculuğu bir arada sürdüren Aslı Orcan, çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkıyor. Konservatuvar eğitiminin disiplinini ve sanata olan tutkusunu her rolünde hissettiriyor. Oyunculuğu ve çok yönlü yetenekleriyle sektörde uzun süre adından söz ettirmeye devam ediyor.