Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz’ın ismini verdi. Trabzonspor’un efsane başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olarak tanınan Yılmaz, Türk futboluna ve sporuna yaptığı katkılarla unutulmaz bir iz bıraktı. 2024 yılında vefat eden Mehmet Ali Yılmaz’ın hayatı, başarıları ve ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Mehmet Ali Yılmaz kimdir, nereli, neden öldü ve Süper Lig’e adı neden verildi?

Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Hayatı ve kariyeri

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde Trabzon’da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, inşaat mühendisi olarak iş dünyasına adım attı. Tek-Art Holding, Zigana Tatil Köyü ve Yılmaz Yayınları gibi şirketlerde yöneticilik yaparak iş dünyasında önemli bir yer edindi. Medya sektöründe de faaliyet gösteren Yılmaz, TVem, Zigana TV ve Zigana FM gibi medya kuruluşlarının sahibi oldu ve yazılı basında köşe yazarlığı yaptı. Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi’nden 1991 genel seçimlerinde Trabzon milletvekili olarak seçilerek başlayan Yılmaz, 49. ve 50. hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık döneminde Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk bir yapıya kavuşmasında ve futbolda havuz sisteminin kurulmasında kilit rol oynadı.

Trabzonspor’daki başarıları

Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor’da üç dönem (1982-1988, 1989-1992, 1996-2000) başkanlık yaparak kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı unvanını kazandı. Bu dönemde Trabzonspor, 1982-1983 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1983-1984 sezonunda Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, 1984-1985 sezonunda ise Başbakanlık Kupası’nı kazandı. Yılmaz, kulübe sağladığı katkılar nedeniyle 1988’de Trabzonspor Divan Kurulu tarafından “Onursal Başkan” seçildi. Ayrıca, Trabzonspor’un mevcut tesisleri “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri” adıyla anılıyor, bu da onun kulüpteki etkisini gösteriyor.

Vefatı ve Süper Lig’e adının verilmesi

Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. 75 yaşında vefat eden Yılmaz’ın ölümüne ilişkin yapılan incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Vefatı, spor ve siyaset camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz’ın Türk futboluna katkılarını onurlandırmak amacıyla 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna “Mehmet Ali Yılmaz Sezonu” adını verdi. TFF’nin açıklamasında, Yılmaz’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde federasyonun özerk yapısına geçişi ve havuz sisteminin kurulmasındaki rolü vurgulandı. Ayrıca, Trabzonspor’daki başkanlık döneminde elde edilen başarılar ve onursal başkanlık unvanı da kararın gerekçeleri arasında yer aldı. Bu isimlendirme, Türk futboluna hizmet eden isimleri anma geleneği kapsamında alındı.