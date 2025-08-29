Gökhan Kayış, Türk medya sektöründe uzun yıllardır tanınan bir gazeteci, haber spikeri ve sunucu. Özellikle KRT'de sunduğu “Başka Bir Gün” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kayış, kariyeri boyunca birçok önemli kanalda görev aldı. Ancak son dönemde programdan ayrılması ve hayatına dair detaylar, kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Gökhan Kayış kimdir, nereli, “Başka Bir Gün” programından neden ayrıldı ve babası kim?

Gökhan Kayış’ın hayatı ve kariyeri

Gökhan Kayış, Yozgat’ın Çekerek ilçesi nüfusuna kayıtlı. Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluğunda Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşadı; Bilecik, Karabük, Siirt, Eflani, Isparta, Yozgat ve Zonguldak’ta bulundu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Kayış, gazetecilik kariyerine 1994’te Flash TV’de başladı. Ardından Kanal D ve NTV gibi önde gelen kanallarda önemli haberlere imza attı. FOX TV’de istihbarat şefi ve editör olarak görev yaptıktan sonra TGRT Haber ve BBN Türk’te çalıştı. Kayış, yorumları ve sunum tarzıyla beğeni topladı. Kendisi koyu bir Galatasaray taraftarı ve sporla yakından ilgileniyor.

Başka Bir Gün programından neden ayrıldı?

Gökhan Kayış, KRT'de sunduğu “Başka Bir Gün” programından kısa bir süre sonra ayrıldı. Ayrılışının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve bu durum kamuoyunda spekülasyonlara yol açtı. Bazı kaynaklar, Kayış’ın Sözcü TV’deki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ve yeni projeler için KRT TV’ye geçtiğini belirtmişti. Ancak ayrılığın ardındaki kesin sebepler netlik kazanmadı. Kayış, 1 Eylül tarihinden itibaren Tele 1 kanalında sabah haberlerini sunacak. Sosyal medyada da (@gkayis Twitter, @gokhankayiss Instagram) aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor.

Babası ve ailesi

Gökhan Kayış’ın babası Sedat Nuri Kayış’tır. Memur bir aileden gelen Kayış, babasının görevi nedeniyle Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyüdü. Eşi de kendisi gibi gazeteci olan Kayış’ın İpek adında bir kızı var ve kızı da gazetecilik mesleğini sürdürüyor. Ailede gazetecilik mesleğinin bir gelenek haline geldiği belirtiliyor. Kayış’ın kardeşi Serdar Gökhan hakkında da sınırlı bilgi mevcut, ancak kamuoyunda öne çıkan bir isim değil. Kayış, özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve ailesi hakkında detaylı bilgi paylaşmıyor.