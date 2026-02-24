Son Mühür- Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbetinde “Kıvılcım” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Evrim Alasya ile usta oyuncu Kerem Alışık’ın birlikteliği sona erdi. Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Ayrılık kararı 15 gün önce alındı

Kulislerden sızan bilgilere göre, aynı zamanda kapalı gişe sahnelenen “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşan ikili, yaklaşık iki hafta önce ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık kararının karşılıklı alındığı ve tarafların süreci gözlerden uzak yürütmek istediği konuşuluyor.

Sosyal medya detayı dikkat çekti

Ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden olan gelişmelerden biri sosyal medyada yaşandı. Kerem Alışık’ın yanlışlıkla başka bir kadına ait fotoğrafı yeniden paylaşması ve kısa süre içinde silmesi, kulislerde konuşulan ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Bu paylaşımın ardından Evrim Alasya’nın sosyal medya hesabından “Yakışır” notuyla yaptığı gönderme dikkat çekti.

Manidar paylaşımlar peş peşe geldi

Alasya, daha sonra yaptığı paylaşımlarla da gündeme geldi. Oyuncunun, “Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur.” mesajını paylaşması ayrılık iddialarını pekiştirdi.

Ünlü oyuncu ayrıca Kerem Alışık’ı sosyal medya hesabından silerken, Neşet Ertaş’a ait şu sözleri de paylaştı:

“Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Seven insan sevdiğini incitmez, rencide etmez, duygularını görmezden gelmez.”

“Aşk Biter Mi?” oyununun gösterimleri iptal edildi

Evrim Alasya ve Kerem Alışık’ın birlikte sahne aldığı “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni gösterimlerinin iptal edilmesi de ayrılık iddialarını güçlendiren bir diğer gelişme oldu.