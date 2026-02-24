Son Mühür- Uzun süredir magazin programlarında yorumculuk yapan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, dijital platformlarda attığı yeni adımla yeniden konuşulmaya başlandı.

Özel hayatı ve nafaka tartışmalarıyla gündeme gelmişti

2014 yılında Serkan Uçar ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Ece Erken, eski eşiyle yaşadığı nafaka sorunları nedeniyle magazin basınında sık sık yer aldı.

Özel hayatıyla zaman zaman gündem olan Erken, geçtiğimiz yıl şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle de dikkat çekmişti.

Sosyal medyada yeni gelir modeli

Günlük yaşamına dair paylaşımlarını aktif biçimde sürdüren Erken, Instagram’da “özel abonelik” özelliğini açarak takipçilerine ayrıcalıklı içerikler sunmaya başladı. Bu sistem sayesinde aboneler, ünlü ismin yalnızca kendilerine özel paylaşımlarını görüntüleyebiliyor.

Kısa sürede binlerce aboneye ulaştı

Abonelik sistemini devreye almasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören Erken’in özel abone sayısının 2 bin 200’ü aştığı öğrenildi.

Aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu sistem üzerinden mevcut abone sayısı baz alındığında Ece Erken’in abonelik sisteminden aylık yaklaşık 178 bin TL gelir elde edebileceği konuşuluyor.