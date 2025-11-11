Son Mühür - Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamı genişletiliyor.

Görüntüler incelemeye alındı

Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olay gecesine ait güvenlik kamerası kayıtları daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı’na iletilmişti. Her iki kurum da görüntüler üzerinde ses ve hareket analizi, zaman senkronizasyonu ile dış müdahale veya itilme ihtimali gibi unsurları kapsayan detaylı incelemeler yürütüyor. Elde edilen bulguların, fiziksel delillerle birlikte değerlendirilerek olayın nasıl gerçekleştiğine dair netlik sağlayacağı öngörülüyor.

TÜBİTAK'a gönderildi

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, soruşturmanın ses kayıtlarıyla ilgili bölümünde 3 Kasım itibarıyla önemli bir adım atıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK’a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı: Kayıtların ses kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapılması ve konuşmaların detaylı biçimde analiz edilmesi. Ayrıca, seslerin kime ait olduğunun belirlenmesinin ardından konuşmaların tam dökümünün “tape” formatında hazırlanarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması istendi.